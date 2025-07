Pogoń Szczecin – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2025)

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Pogoń – Motor, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin wiąże z tym sezonem bardzo ambitne plany. Pragnie wreszcie zdobyć premierowe trofeum, a także zakwalifikować się do europejskich pucharów. Dokonała kilku ciekawych transferów, ale na starcie kampanii zaliczyła potężną wtopę, przegrywając aż 1-5 z Radomiakiem Radom. Do sobotniego meczu z Motorem Lublin przystąpi więc zmotywowana, aby szybko się zrehabilitować. Kolejna porażka może tylko pogłębić problem. Podopieczni Mateusza Stolarczyka znajdują się w bardziej komfortowej sytuacji, gdyż do starcia w Szczecinie przystąpią z kompletem punktów. Przed własną publicznością Pogoń będzie oczywiście faworytem, ale Motor również pragnie w tym sezonie zanotować progres i powalczyć o coś więcej.

STS bonus 207 zł wygrana Pogoni/Motoru Odbierz w STS

Bonus 207 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Pogoń – Motor

Największy polski bukmacher STS oferuje 207 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy meczu Pogoń – Motor. Oferta jest skierowana do osób, które zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOALPROMO. Poniżej krok po kroku przedstawiam jakie warunki należy spełnić, aby odebrać bonus.

Zarejestruj tutaj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując przy tym zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO za min. 2 zł obejmujący typ na zwycięzcę meczu Pogoń – Motor, Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od STS 207 zł bonusu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pogoń – Motor, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin rozpoczęła ligowe zmagania od kompromitującej porażki z Radomiakiem Radom (1-5). W międzyczasie rozegrała mecz towarzyski z Błękitnymi Stargard, zakończony zwycięstwem 1-0. Portowcy przystąpią do sobotniego spotkania z nadziejami, że uda się wreszcie zapunktować i poprawić swój dorobek po beznadziejnym występie z Radomiakiem.

Motor Lublin na inaugurację ligowego sezonu okazał się minimalnie lepszy od Arki Gdynia. Beniaminek zaprezentował się ambitnie, ale ostatecznie przegrał 0-1. Zespół Mateusza Stolarskiego pokazał, że nawet bez znaczących wzmocnień może być groźny, a wszystko to za sprawą ciężkiej pracy sztabu szkoleniowego. Motor uchodzi za bardzo ułożony pod kątem taktycznym i trudny do ogrania.

Pogoń – Motor, historia

W minionym sezonie bezpośrednie starcia tych dwóch drużyn obfitowały w bramki. Jesienią Motor Lublin pokonał przed własną publicznością Pogoń Szczecin aż 4-0. W drugiej rundzie Portowcy konkretnie się zrewanżowali, wygrywając nad ówczesnym beniaminkiem 3-0.

Pogoń – Motor, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi 1.62. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Motoru Lublin jest to 5.25. Kurs na remis wynosi z kolei 4.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Pogoń Szczecin Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2025 17:29 .

Pogoń – Motor, przewidywane składy

Pogoń Szczecin: Cojocaru, Wahlqvist, Loncar, Huja, Koutris, Ulvestad, Mukairu, Przyborek, Pozo, Grosicki, Koulouris

Motor Lublin: Tratnik, Wójcik, Najemski, Matthys, Palacz, Wolski, Łabojko, Scalet, Król, Simon, Ndiaye

Pogoń – Motor, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Pogoni

Remisem

Wygraną Motoru Wygraną Pogoni 40%

Remisem 0%

Wygraną Motoru 60% 5+ Votes

Pogoń – Motor, transmisja meczu

Sobotni mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję można śledzić w telewizji na TVP Sport i CANAL+ Sport 3, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.