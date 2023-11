fot. Imago / Jakub Piasecki / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, typy na mecz i przewidywania

Pogoń Szczecin to dzisiaj ekipa, rywalizująca o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie.. W sobotę zespół z Twardowskiego powalczy o dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Z kolei Stal Mielec to ekipa, która skupia się na grze o utrzymanie ligowego bytu. Emocji bez wątpienia nie zabraknie w sobotnim spotkaniu. Gole powinny również padać w meczu, co sugerują statystyki, dotyczące obu drużyn. Warto rozważyć, że w rywalizacji z udziałem Portowców i mielczan mogą paść co najmniej trzy trafienia. Typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

U gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Marcel Wędrychowski. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości. Stal będzie musiała radzić sobie bez Berta Esselinka i Piotra Wlazło.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Przed reprezentacyjną przerwą ekipa Jensa Gustafssona zremisowała z Rakowem Częstochowa (1:1). Pogoń ogólnie jest bez przegranej od siedmiu spotkań. W tym czasie Portowcy zaliczyli pięć zwycięstw i dwa remisy.

Mielczanie mają natomiast za sobą trzy wygrane mecze z rzędu, ale tylko jeden w lidze. Stal pokonała w nim Górnik Zabrze (2:1) tuż przed reprezentacyjną przerwą. Ogólnie ekipa Kamila Kieresia na wyjeździe przegrała w PKO Ekstraklasie trzykrotnie w czterech ostatnich spotkaniach.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, historia

W sześciu ostatnich meczach między oboma zespołami cztery razy górą była Pogoń. Dwa spotkania zakończyły się natomiast zwycięstwem Stali. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w kwietniu. Wówczas padło w nim sześć goli wygrali Portowcy (4:2).

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, kursy

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, przewidywane składy

Oba zespoły stawiają na ustawienie z trzema zawodnikami w ofensywie. Pogoń może liczyć między innymi na Kamila Grosickiego. Z kolei w szeregach Stali wyróżnia się Illa Szkuryn.

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 4 Kamil Pajnowski 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 16 Matthew Guillaumier 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 27 Alvis Jaunzems 33 Przemyslaw Maj 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Kamil Kieres Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 4 Kamil Pajnowski 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 16 Matthew Guillaumier 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 27 Alvis Jaunzems 33 Przemyslaw Maj 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, kto wygra

Pogoń Szczecin – Stal Mielec, transmisja meczu

Mecz Pogoń – Stal będzie transmitowany przez stacje CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

