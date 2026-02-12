Pisa SC – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2026)

Pisa SC - AC Milan: typy i kursy na mecz 25. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (13 lutego) o godzinie 20:45.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers oraz Strahinja Pavlović

Pisa – Milan, typy bukmacherskie

W piątek rozpocznie się 25. kolejka rozgrywek Serie A. Tego dnia zobaczymy jedno spotkanie. A w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Pisą. Rossoneri przystąpią do tego starcia w roli faworyta, licząc na komplet punktów i utrzymanie się w walce o czołowe lokaty w ligowej tabeli. Gospodarze natomiast spróbują wykorzystać atut własnego stadionu i postawić trudne warunki utytułowanemu rywalowi, licząc na sprawienie niespodzianki.

Ja uważam, że w piątkowym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Pisa – Milan, ostatnie wyniki

Pisa SC nie znajduje się w dobrej formie. Beniaminek Serie A w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczył trzy remisy (2:2 z Udinese, 1:1 z Atalantą Bergamo oraz 0:0 z Hellasem Verona), a także poniósł dwie porażki (2:6 z Interem Mediolan i 1:3 z Sassuolo).

AC Milan natomiast prezentuje dobrą dyspozycję. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Massimiliano Allegriego odnieśli trzy zwycięstwa (3:1 z Como, 1:0 z Lecce oraz 3:0 z Bologną), a także zanotowali dwa remisy (1:1 z Fiorentiną i 1:1 z Romą).

Pisa – Milan, historia

Rywalizacja Pisy z AC Milanem ma raczej epizodyczny charakter i wynika głównie z okresowych występów Pisy w Serie A. Oba zespoły częściej mierzyły się ze sobą w latach 80. i 90., gdy klub z Toskanii regularniej gościł na najwyższym szczeblu rozgrywek. W bezpośrednich pojedynkach zazwyczaj dominował Milan, potwierdzając swoją pozycję jednego z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech. Dla Pisy każde starcie z Rossonerimi było jednak prestiżowym wydarzeniem i okazją do rywalizacji z ligowym gigantem.

Pisa – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.53. W przypadku zwycięstwa Pisy sięga natomiast 6.00.

Pisa AC Milan 6.00 4.00 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 19:22

Pisa – Milan, przewidywane składy

Pisa – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Pisa SC – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

