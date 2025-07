Piast Gliwice – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2025)

Piast Gliwice - Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Wkrótce dojdzie do interesującego starcia. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (26 lipca) o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Piast – Górnik, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Piast Gliwice przed własną publicznością podejmie Górnik Zabrze. Dla drużyny prowadzonej przez Maxa Moldera będzie to inauguracja sezonu, ponieważ przed tygodniem ich mecz z Legią Warszawa został przełożony. Żabole natomiast mają za sobą udany pierwszy występ w nowej kampanii. Udało im się bowiem pokonać Lechię Gdańsk (2:1).

Forma drużyn pozostaje zagadką. Nadchodząca rywalizacja w Gliwicach zatem zapowiada się niezwykle ciekawie.

Piast – Górnik, ostatnie wyniki

Piast Gliwice nie rozegrał jeszcze meczu w sezonie 2025/26. Podopieczni Maxa Moldera mają za sobą pięć występów sparingowych, w których odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Górnikiem Łęczna), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Banikiem Ostrawa i 1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Odrą Opole oraz 0:1 z Widzewem Łódź).

Górnik Zabrze natomiast wygrał swoje pierwsze spotkanie w sezonie (2:1 z Lechią Gdańsk). Wcześniejsze cztery rywalizacje sparingowe kończyły się trzema zwycięstwami (4:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, 4:0 z Arisem Limassol oraz 1:0 z Karwiną), a także jedną porażką (1:2 z Viktorią Pilzno).

Piast – Górnik, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Jesienią triumfował Górnik Zabrze (1:0). W rundzie wiosennej lepszy natomiast okazał się Piast Gliwice (2:0). Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się po jednym zwycięstwie, a także remisem.

Piast – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Piast Gliwice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Górnika Zabrze natomiast sięga nawet 3.10.

Piast Gliwice Górnik Zabrze 2.40 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2025 18:30 .

Piast – Górnik, kto wygra?

Piast – Górnik, przewidywane składy

Piast Gliwice: Plach – Twumasi), Drapiński, Czerwiński, Lewicki – Dziczek, Chrapek, Tomasiewicz – Jirka, Boisgard, Mucha

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Goh, Hellebrand, Kubicki – Ismaheel, Tsirigotis, Lukoszek

Piast – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Piast Gliwice – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

