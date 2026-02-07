Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

PSG – Marsylia, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 21. kolejki rozgrywek Ligue 1, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się przed własną publicznością z Olympique Marsylią. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń kolejki, biorąc pod uwagę rangę tego pojedynku i ambicje obu zespołów. Paryżanie będą chcieli potwierdzić swoją dominację na własnym stadionie i umocnić się na czele tabeli. Marsylia natomiast przyjedzie do stolicy Francji z zamiarem sprawienia niespodzianki i wywiezienia cennych punktów z Parc des Princes.
Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
PSG – Marsylia, ostatnie wyniki
Paris Saint-Germain ma dołek formy. Podopieczni Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po trzy zwycięstwa (3:0 z Lille, 1:0 z Auxerre oraz 2:1 ze Strasbourgiem), zaliczyli jeden remis (1:1 z Newcastle w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów).
Olympique Marsylia natomiast ma gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Drużyna Roberto De Zerbiego sięgnęła po dwa zwycięstwa (3:1 z Lens oraz 3:0 z Rennes w Pucharze Francji), zaliczyli jeden remis (2:2 z Paris FC), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Liverpoolem w Lidze Mistrzów i 0:3 z Club Brugge w Lidze Mistrzów).
PSG – Marsylia, historia
Rywalizacja między PSG a Olympique Marsylia, znana jako „Le Classique”, jest jednym z najbardziej zaciętych starć we francuskiej piłce. Konflikt ten narodził się głównie z powodu różnic kulturowych i społecznych między Paryżem a Marsylią, które przenoszą się także na boisko. Mecze obu drużyn często obfitują w emocje, kontrowersje i widowiskowe starcia, przyciągając uwagę kibiców na całym świecie. Z biegiem lat „Le Classique” stało się symbolem francuskiego futbolu, gdzie każda wygrana ma ogromne znaczenie dla prestiżu klubów.
PSG – Marsylia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Olympique Marsylii natomiast sięga nawet 6.25.
PSG – Marsylia, kto wygra?
PSG – Marsylia, przewidywane składy
PSG – Marsylia, transmisja meczu
Spotkanie Paris Saint-Germain – Olympique Marsylia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl.
