Olympiakos Pireus – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami grecko-hiszpańskie starcie w ramach Champions League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Jeorjosa Karaiskakisa już w najbliższą środę, czyli 26 listopada, o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Olympiakos Pireus – Real Madryt, typy i przewidywania

Olympiakos Pireus i Real Madryt zmierzą się w 5. kolejce Ligi Mistrzów, walcząc o cenne punkty na półmetku rywalizacji w fazie ligowej. Grecy, zajmujący odległe 31. miejsce, w poprzedniej serii gier zremisowali 2:2 z PSV Eindhoven, pokazując charakter. Hiszpanie, plasujący się na 7. pozycji, przystępują do meczu po porażce 0:1 z Liverpoolem. Obie drużyny mają więc sporo do udowodnienia w nadchodzącym starciu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Jeorjosa Karaiskakisa już w najbliższą środę, 26 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem ten mecz wygra Real, który dysponuje zdecydowanie mocniejszym składem. Królewscy mają też większą jakość indywidualną, co powinno przełożyć się na ich przewagę nad Olympiakosem w jutrzejszej potyczce. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Ernest STS 1.40 Wygrana Realu Przejdź do STS

Olympiakos Pireus – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem Olympiakos Pireus – Real Madryt gospodarze mogą mówić o komfortowej sytuacji kadrowej. W greckim zespole zabraknie bowiem jedynie Alexandrosa Paschalakisa oraz Bruno Onyemaechiego. Goście mają większe problemy, ponieważ na pewno nie zagrają Dani Carvajal, Eder Militao, Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, David Alaba, Dean Huijsen i Thibaut Courtois. Jednak warto odnotować powrót do zdrowia Aureliena Tchouameniego. Mimo osłabień obie drużyny wystawią mocne zestawienia na to starcie.

Kontuzje Olympiakos Pireus Zawodnik Powrót Alexandros Paschalakis Kontuzja łydki Połowa grudnia 2025 Bruno Onyemaechi Uraz mięśnia Kilka tygodni

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Antonio Rüdiger Uraz nogi Niepewny Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 Aurelien Tchouameni Uraz mięśnia Niepewny Franco Mastantuono Uraz pachwiny Niepewny Eder Militao Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Początek grudnia 2025

Olympiakos Pireus – Real Madryt, ostatnie wyniki

Olympiakos Pireus, pod wodzą Jose Luisa Mendilibara, jest w dobrej dyspozycji, notując dwa kolejne zwycięstwa na ligowym podwórku – 3:0 nad Atromitosem Ateny oraz 3:1 nad AE Kifisią. Real Madryt, prowadzony przez Xabiego Alonso, w tym samym czasie zawiódł kibiców, zaliczając dwie wpadki w postaci remisów z Elche (2:2) i Rayo Vallecano (0:0).

Olympiakos Pireus – Real Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Olympiakosu Pireus z Realem Madryt w ostatnich latach przebiega pod dyktando hiszpańskiego giganta. W pięciu poprzednich spotkaniach Królewscy wygrali trzykrotnie, raz triumfowali Czerwono-Biali, a jedno starcie zakończyło się remisem. Mimo przewagi Realu, mecze obu drużyn często są intensywne i pełne walki.

Olympiakos Pireus – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów środowego pojedynku uważają gości z Hiszpanii, którzy są przecież najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek. Kurs na wygraną Olympiakosu Pireus wynosi około 7.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Olympiakos Pireus Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 24 listopada 2025 18:19

Olympiakos Pireus – Real Madryt, przewidywane składy

Olympiakos Pireus José Luis Mendilíbar Real Madryt Xabi Alonso Olympiakos Pireus José Luis Mendilíbar 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 88 Tzolakis 23 Rodinei 45 Retsos 5 Pirola 3 Ortega 32 Hezze 14 Garcia 22 Chiquinho 56 Podence 10 Martins 9 Kaabi 7 Junior 10 Mbappe 15 Guler 19 Ceballos 5 Bellingham 8 Valverde 18 Carreras 6 Camavinga 17 Asencio 12 Alexander-Arnold 13 Lunin 88 Tzolakis 23 Rodinei 45 Retsos 5 Pirola 3 Ortega 32 Hezze 14 Garcia 22 Chiquinho 56 Podence 10 Martins 9 Kaabi 7 Junior 10 Mbappe 15 Guler 19 Ceballos 5 Bellingham 8 Valverde 18 Carreras 6 Camavinga 17 Asencio 12 Alexander-Arnold 13 Lunin 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Real Madryt Xabi Alonso Rezerwowi 4 Giulian Biancone 6 Alexios Kalogeropoulos 8 Diogo Nascimento 11 Roman Jaremczuk 16 Lorenzo Scipioni 20 Costinha 27 Gabriel Strefezza 67 Argyrios Liatsikouras 90 Remy Cabella 97 Yusuf Yazıcı 99 Mehdi Taremi 9 Endrick 11 Rodrygo 16 Gonzalo Garcia 20 Fran García 21 Brahim Diaz 23 Ferland Mendy 26 Fran Gonzalez

Olympiakos Pireus – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Olympiakosu

remisem

zwycięstwem Realu zwycięstwem Olympiakosu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Realu 100% 1+ Votes

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Olympiakos Pireus – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Olympiakosem Pireus a Realem Madryt w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 2 oraz CANAL+ 360, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie im. Jeorjosa Karaiskakisa już w najbliższą środę, 26 listopada o godzinie 21:00.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.