Olympiakos Pireus – Real Madryt, typy i przewidywania
Olympiakos Pireus i Real Madryt zmierzą się w 5. kolejce Ligi Mistrzów, walcząc o cenne punkty na półmetku rywalizacji w fazie ligowej. Grecy, zajmujący odległe 31. miejsce, w poprzedniej serii gier zremisowali 2:2 z PSV Eindhoven, pokazując charakter. Hiszpanie, plasujący się na 7. pozycji, przystępują do meczu po porażce 0:1 z Liverpoolem. Obie drużyny mają więc sporo do udowodnienia w nadchodzącym starciu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Jeorjosa Karaiskakisa już w najbliższą środę, 26 listopada o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Moim zdaniem ten mecz wygra Real, który dysponuje zdecydowanie mocniejszym składem. Królewscy mają też większą jakość indywidualną, co powinno przełożyć się na ich przewagę nad Olympiakosem w jutrzejszej potyczce. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.
Olympiakos Pireus – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Przed meczem Olympiakos Pireus – Real Madryt gospodarze mogą mówić o komfortowej sytuacji kadrowej. W greckim zespole zabraknie bowiem jedynie Alexandrosa Paschalakisa oraz Bruno Onyemaechiego. Goście mają większe problemy, ponieważ na pewno nie zagrają Dani Carvajal, Eder Militao, Franco Mastantuono, Antonio Rudiger, David Alaba, Dean Huijsen i Thibaut Courtois. Jednak warto odnotować powrót do zdrowia Aureliena Tchouameniego. Mimo osłabień obie drużyny wystawią mocne zestawienia na to starcie.
Alexandros Paschalakis
Kontuzja łydki
Połowa grudnia 2025
Bruno Onyemaechi
Uraz mięśnia
Kilka tygodni
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
Aurelien Tchouameni
Uraz mięśnia
Niepewny
Franco Mastantuono
Uraz pachwiny
Niepewny
Eder Militao
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Olympiakos Pireus – Real Madryt, ostatnie wyniki
Olympiakos Pireus, pod wodzą Jose Luisa Mendilibara, jest w dobrej dyspozycji, notując dwa kolejne zwycięstwa na ligowym podwórku – 3:0 nad Atromitosem Ateny oraz 3:1 nad AE Kifisią. Real Madryt, prowadzony przez Xabiego Alonso, w tym samym czasie zawiódł kibiców, zaliczając dwie wpadki w postaci remisów z Elche (2:2) i Rayo Vallecano (0:0).
Olympiakos Pireus – Real Madryt, historia
Bezpośrednia rywalizacja Olympiakosu Pireus z Realem Madryt w ostatnich latach przebiega pod dyktando hiszpańskiego giganta. W pięciu poprzednich spotkaniach Królewscy wygrali trzykrotnie, raz triumfowali Czerwono-Biali, a jedno starcie zakończyło się remisem. Mimo przewagi Realu, mecze obu drużyn często są intensywne i pełne walki.
Olympiakos Pireus – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów środowego pojedynku uważają gości z Hiszpanii, którzy są przecież najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek. Kurs na wygraną Olympiakosu Pireus wynosi około 7.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Olympiakos Pireus – Real Madryt, przewidywane składy
|4Giulian Biancone
|6Alexios Kalogeropoulos
|8Diogo Nascimento
|11Roman Jaremczuk
|16Lorenzo Scipioni
|20Costinha
|27Gabriel Strefezza
|67Argyrios Liatsikouras
|90Remy Cabella
|97Yusuf Yazıcı
|99Mehdi Taremi
|9Endrick
|11Rodrygo
|16Gonzalo Garcia
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|23Ferland Mendy
|26Fran Gonzalez
Olympiakos Pireus – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Olympiakosu 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Realu 100%
1+ Votes
Olympiakos Pireus – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Olympiakosem Pireus a Realem Madryt w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Extra 2 oraz CANAL+ 360, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie im. Jeorjosa Karaiskakisa już w najbliższą środę, 26 listopada o godzinie 21:00.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
