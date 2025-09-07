Niemcy – Irlandia Północna: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

Niemcy - Irlandia Północna, typy na mecz eliminacji mistrzostw świata. Reprezentacja Niemiec po blamażu w pierwszej kolejce musi się zrehabilitować. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Niemcy – Irlandia Północna, typy i przewidywania

Reprezentacja Niemiec skompromitowała się na inaugurację eliminacji, przegrywając kilka dni temu ze Słowacją 0-2. To poważny sygnał ostrzegawczy, gdyż była wielkim faworytem tego starcia, a zagrała fatalnie. Jest jeszcze za wcześnie, aby bić na alarm, ale kolejna taka wpadka może odebrać jej szanse na pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej. Niemcy muszą się zrehabilitować, a okazja nadarzy się w niedzielę, kiedy to zagrają przed własną publicznością z Irlandią Północną. Faworyt jest oczywisty, choć mecz ze Słowacją sprzed kilku dni udowodnił, że Irlandia Północna wcale nie jest bez szans.

Niemcy – Irlandia Północna, ostatnie wyniki

Niemcy nie wychodzą z dołka po mizernych występach w Lidze Narodów. Niestety nie dostali się tam do finału, przegrywając w półfinale z Portugalią. Nie powiódł im się także mecz o trzecie miejsce – tu lepsza okazała się Francja (0-2). Na domiar złego przegrali teraz ze Słowacją, poważnie komplikując sobie walkę o awans na mistrzostwa świata z pierwszego miejsca w grupie.

Irlandia Północna ma z kolei powody do zadowolenia, gdyż w pierwszej kolejce pokonała na wyjeździe Luksemburg 3-1. To jeden z rywali w walce o drugą lokatę i baraże, więc pokonanie go na obcym terenie jest dobrym sygnałem na przyszłość.

Niemcy – Irlandia Północna, historia

Historia ostatnich starć między tymi zespołami jest dość aktualna. Niemcy rywalizowały z Irlandią Północną po raz ostatni w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W 2019 roku niemiecka kadra zupełnie zdominowała swojego najbliższego rywala, wygrywając u siebie aż 6-1, a na wyjeździe 2-0. Irlandia Północna na wygraną z Niemcami czeka od 1983 roku.

Niemcy – Irlandia Północna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie widzą innej możliwości niż wygrana reprezentacji Niemiec. Kurs na taki rezultat dla gospodarzy wynosi raptem 1.19. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Irlandii Północnej jest to aż 22.00. Kurs na remis wynosi z kolei 8.90.

Niemcy Irlandia Północna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 10:17 .

Niemcy – Irlandia Północna, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Niemiec

Remisem

Wygraną Irlandii Północnej Wygraną Niemiec 50%

Remisem 50%

Wygraną Irlandii Północnej 0% 2+ Votes

Niemcy – Irlandia Północna, transmisja meczu

Niedzielny mecz eliminacji pomiędzy Niemcami a Irlandią Północną rozpocznie się o godzinie 20:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.

