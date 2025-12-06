SSC Napoli – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Napoli – Juventus, typy bukmacherskie
Już w niedzielny wieczór odbędzie się hit 14. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Juventus. Spotkania między tymi zespołami zawsze budzą spore emocje nie tylko na boisku, ale też na trybunach. Nie inaczej będzie tym razem. Zespoły jednak zmagają się ze swoimi problemami. Mistrzowie Włoch poszukują optymalnej formy, a Stara Dama uczy się gry pod okiem Luciano Spallettiego. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że niedzielny mecz zakończy się triumfem podopiecznych Antonio Conte. Mój typ: wygrana Napoli
Napoli – Juventus, ostatnie wyniki
SSC Napoli, mimo gorszej formy, notuje dobrą serię wyników. Podopieczni Antonio Conte w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:1 z Atalantą Bergamo, 2:0 z Karabachem Agdam w Lidze Mistrzów, 1:0 z AS Romą oraz po rzutach karnych z Cagliari w Pucharze Włoch), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Bologną).
Juventus natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła trzy zwycięstwa (3:2 z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, 2:1 z Cagliari oraz 2:0 z Udinese w Pucharze Włoch), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Torino i 1:1 z Fiorentiną).
Napoli – Juventus, historia
Rywalizacja Napoli z Juventusem należy do najbardziej elektryzujących we włoskiej piłce i od lat łączy sportową zaciętość z dużym ładunkiem emocjonalnym między północą a południem Włoch. Choć historycznie większą przewagę ma Juventus, Napoli szczególnie w ostatnich dekadach regularnie potrafiło nawiązywać równą walkę, często wpływając nawet na układ tabeli Serie A. W poprzednim sezonie doszło do dwóch spotkań tych drużyn – jesienią padł remis 0:0, co podtrzymało napięcie między klubami. Natomiast w rundzie wiosennej triumfowali podopieczni Antonio Conte, wygrywając 2:1.
Napoli – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest SSC Napoli. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Juventusu natomiast sięga nawet 3.25.
Napoli – Juventus, kto wygra?
Napoli – Juventus, przewidywane składy
Napoli – Juventus, transmisja meczu
Spotkanie SSC Napoli – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
