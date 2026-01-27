SSC Napoli – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Napoli – Chelsea, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zostanie rozegrana ostatnia kolejka wstępnej fazy Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym SSC Napoli przed własną publicznością podejmie Chelsea FC. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej serii gier, ponieważ oba zespoły wciąż walczą o jak najlepsze rozstrzygnięcie w swojej grupie. Dla Napoli będzie to szansa na wykorzystanie atutu własnego stadionu i przypieczętowanie awansu do fazy pucharowej. Chelsea natomiast stanie przed wymagającym wyzwaniem, chcąc wywieźć z Neapolu korzystny wynik i zapewnić sobie dalszą grę w Champions League.

Ja uważam, że ostatecznie po triumf sięgnie drużyna z Londynu. Mój typ: wygrana Chelsea

Kacper STS 2.20 wygrana Chelsea Zagraj!

Napoli – Chelsea, ostatnie wyniki

SSC Napoli nie znajduje się w dobrej formie. Azzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Sassuolo), zanotowali trzy remisy (2:2 z Interem Mediolan, 0:0 z Parmą i 1:1 z Kopenhagą w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Juventusem).

Chelsea natomiast znajduje się na odpowiednich torach. W pięciu ostatnich spotkaniach The Blues sięgnęli po cztery zwycięstwa (5:1 z Charlton Athletic w Pucharze Anglii, 2:0 z Brentfordem, 1:0 z Pafos w Lidze Mistrzów oraz 3:1 z Crystal Palace), a także ponieśli jedną porażkę (2:3 z Arsenalem w Pucharze Ligi Angielskiej).

Napoli – Chelsea, historia

Rywalizacja SSC Napoli z Chelsea FC nie ma długiej historii, lecz jej najbardziej pamiętne rozdziały przypadają na rozgrywki Ligi Mistrzów. Szczególnie zapadły w pamięć starcia z sezonu 2011/2012, kiedy Napoli sensacyjnie wyeliminowało londyński klub w 1/8 finału Champions League. Chelsea zrewanżowała się Włochom w kolejnych latach, pokazując swoją europejską dojrzałość i doświadczenie. Choć oba zespoły rzadko mierzą się ze sobą na arenie międzynarodowej, ich pojedynki zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców.

Napoli – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej potyczki jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.20.

SSC Napoli Chelsea 3.20 3.30 2.20 Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 17:15

Napoli – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Napoli

remisem

wygraną Chelsea wygraną Napoli

remisem

wygraną Chelsea 0 Votes

Napoli – Chelsea, przewidywane składy

Napoli – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie SSC Napoli – Chelsea będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.