Motor Lublin – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

Derby Lubelszczyzny będą ozdobą 5. kolejki Fortuna 1 Ligi. Rozpędzony Motor Lublin w najbliższą sobotę, 19 sierpnia o godzinie 17:30 na własnym stadionie podejmie Górnika Łęczna. Beniaminek jest jedną z rewelacji obecnego sezonu i postara się podtrzymać dobrą passę. Zielono-Czarni natomiast w poprzedni weekend odnotowali swoje pierwsze zwycięstwo (3:1 nad Chrobrym Głogów) w aktualnej kampanii, a teraz liczą na kolejną wygraną.

Mecze derbowe cechują się wielką determinacją ze sobą rywalizujących zespołów. W sobotę liczymy na spotkanie obfite w zdobycze bramkowe po obu stronach. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy zabraknie poważnie kontuzjowanego Piotra Kusińskiego, który przejdzie operację po zerwaniu więzadła krzyżowego i czeka go długa przerwa w grze. Nie ma informacji o absencjach z powodu urazów lub kartek w zespole gości.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Podopieczni Goncalo Feio niezwykle dobrze prezentują się w Fortuna 1 Lidze. Beniaminek uzbierał 10 punktów – trzy zwycięstwa (3:2 z Zagłębiem Sosnowiec, 1:0 z Lechią Gdańsk i 2:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza) oraz jeden remis (1:1 z GKS-em Katowice), dzięki czemu plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. Żółto-Biało-Niebiescy w 1/64 finału Pucharu Polski pokonali 1:0 Lecha II Poznań.

Jeśli chodzi o Górnika Łęczna, to Zielono-Czarni są w gorszej sytuacji – po trzech remisach (2:2 z Wisłą Kraków, 0:0 z Arką Gdynia i 0:0 z Miedzią Legnica) oraz jednym zwycięstwie (3:1 z Chrobrym Głogów) mają na swoim koncie 6 oczek, a to oznacza ósmą lokatę w ligowej klasyfikacji.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, historia

Motor Lublin nie wygrał żadnego z pięciu poprzednich starć przeciwko Górnikowi Łęczna. W tym czasie Zielono-Czarni odnotowali dwa zwycięstwa i padły trzy remisy. Należy jednak zaznaczyć, że były to spotkania towarzyskie, które są inaczej traktowanie, niż mecze o stawkę.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, ale więcej szans na triumf daje się gospodarzom. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.20, a typ na zwycięstwo Górnika Łęczna to mniej więcej 3.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Motor: Budziłek – Wójcik, Najemski, Zbiciak, Luberecki – Wojtkowski, Ceglarz, Wolski – Wełniak, Król, Lis

Górnik: Gostomski – Zbozień, De Amo, Klemenz, Grabowski – Żyra, Kryeziu – Kozak, Deja, Starzyński – Roginić

Motor Lublin – Górnik Łęczna, kto wygra?

Motor Lublin – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Łęczna transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra. Na sędziego głównego tego pojedynku wybrano Karola Arysa. Początek spotkania derbowego na Arenie Lublin już w najbliższą sobotę, 19 sierpnia o godzinie 17:30.

