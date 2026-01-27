AS Monaco – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

AS Monaco - Juventus FC: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie oraz Khephren Thuram

Monaco – Juventus, typy bukmacherskie

W środowy wieczór kibice piłki nożnej będą mogli śledzić wiele interesujących starć w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Jedno z nich odbędzie się na Stade Louis II, gdzie AS Monaco przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Oba zespoły przystąpią do rywalizacji w momencie, w którym każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie w kontekście dalszej walki o awans. Zarówno gospodarze, jak i goście liczą na przełamanie oraz potwierdzenie swoich ambicji na europejskiej scenie, co zapowiada spotkanie pełne emocji i piłkarskich wrażeń.

Ja uważam, że środowy mecz zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 2.15 wygrana Juventusu Zagraj!

Monaco – Juventus, ostatnie wyniki

AS Monaco nie znajduje się w dobrej formie. Francuski zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (3:1 z Orleans w Pucharze Francji), zanotował jeden remis (0:0 z Le Havre), a także poniósł aż trzy porażki (1:3 z Olympique Lyonem, 1:3 z Lorient oraz 1:6 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).

Juventus natomiast gra na miarę oczekiwań. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła aż cztery zwycięstwa (3:0 z Sassuolo, 5:0 z Cremonese, 2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z SSC Napoli), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Cagliari Calcio).

Monaco – Juventus, historia

Rywalizacja AS Monaco z Juventusem nie należy do najczęstszych, jednak ich bezpośrednie starcia zapisały się w historii europejskich pucharów. Oba zespoły mierzyły się ze sobą m.in. w fazach pucharowych Ligi Mistrzów, gdzie górą częściej byli turyńczycy, imponujący doświadczeniem i organizacją gry. Monaco potrafiło jednak sprawiać problemy włoskiej defensywie, szczególnie w meczach rozgrywanych na Stade Louis II. Każde kolejne spotkanie tych drużyn niesie ze sobą wyraźny ciężar historyczny i przypomina o ich wcześniejszych, zaciętych pojedynkach na europejskiej arenie.

Monaco – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 3.30.

AS Monaco Juventus FC 3.30 3.25 2.15 Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 08:36

Monaco – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Monaco

remisem

wygraną Juventusu wygraną Monaco

remisem

wygraną Juventusu 0 Votes

Monaco – Juventus, przewidywane składy

Monaco – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie AS Monaco – Juventus FC nie będzie w pełni transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w ramach Multiligi, która będzie transmitowana na antenie Canal+ Extra 1. Rywalizację możesz śledzić jedynie drogą internetową w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.