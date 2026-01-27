AS Monaco – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

Monaco – Juventus, typy bukmacherskie
W środowy wieczór kibice piłki nożnej będą mogli śledzić wiele interesujących starć w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Jedno z nich odbędzie się na Stade Louis II, gdzie AS Monaco przed własną publicznością podejmie Juventus FC. Oba zespoły przystąpią do rywalizacji w momencie, w którym każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie w kontekście dalszej walki o awans. Zarówno gospodarze, jak i goście liczą na przełamanie oraz potwierdzenie swoich ambicji na europejskiej scenie, co zapowiada spotkanie pełne emocji i piłkarskich wrażeń.
Ja uważam, że środowy mecz zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu
Monaco – Juventus, ostatnie wyniki
AS Monaco nie znajduje się w dobrej formie. Francuski zespół w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (3:1 z Orleans w Pucharze Francji), zanotował jeden remis (0:0 z Le Havre), a także poniósł aż trzy porażki (1:3 z Olympique Lyonem, 1:3 z Lorient oraz 1:6 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów).
Juventus natomiast gra na miarę oczekiwań. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła aż cztery zwycięstwa (3:0 z Sassuolo, 5:0 z Cremonese, 2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 3:0 z SSC Napoli), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Cagliari Calcio).
Monaco – Juventus, historia
Rywalizacja AS Monaco z Juventusem nie należy do najczęstszych, jednak ich bezpośrednie starcia zapisały się w historii europejskich pucharów. Oba zespoły mierzyły się ze sobą m.in. w fazach pucharowych Ligi Mistrzów, gdzie górą częściej byli turyńczycy, imponujący doświadczeniem i organizacją gry. Monaco potrafiło jednak sprawiać problemy włoskiej defensywie, szczególnie w meczach rozgrywanych na Stade Louis II. Każde kolejne spotkanie tych drużyn niesie ze sobą wyraźny ciężar historyczny i przypomina o ich wcześniejszych, zaciętych pojedynkach na europejskiej arenie.
Monaco – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.15. W przypadku zwycięstwa AS Monaco natomiast sięga nawet 3.30.
Monaco – Juventus, kto wygra?
Monaco – Juventus, przewidywane składy
Monaco – Juventus, transmisja meczu
Spotkanie AS Monaco – Juventus FC nie będzie w pełni transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w ramach Multiligi, która będzie transmitowana na antenie Canal+ Extra 1. Rywalizację możesz śledzić jedynie drogą internetową w usłudze Canal+ Online.
