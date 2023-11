AC Milan – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W grupie F wszystko jeszcze jest możliwe - każda drużyna ma szanse na awans do fazy pucharowej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższy wtorek, 28 listopada o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund - AC Milan

AC Milan Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 17:44 .

AC Milan – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Jednym z najciekawszych meczów 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie rywalizacja na San Siro, gdzie AC Milan zmierzy się z Borussią Dortmund. Rossoneri są podbudowani zwycięstwem nad PSG (2:1), natomiast niemiecki klub ostatnio wygrał z Newcastle United (2:0). To oznacza, że w grupie F wszystko jeszcze jest możliwe i wiele zależy od wyników tej serii gier. Kto przybliży się do awansu we wtorek wieczorem?

Zespół Stefano Piolego ma przewagę własnego boiska i może liczyć na doping kibiców. Mój typ: zwycięstwo Milanu.

AC Milan – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

AC Milan Zawodnik Powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Niepewny Mattia Caldara Uraz kostki Początek grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Początek grudnia 2023 Rafael Leão Uraz uda Początek grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Połowa grudnia 2023 Olivier Giroud Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach AC Milan Zawodnik Powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Niepewny Mattia Caldara Uraz kostki Początek grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Początek grudnia 2023 Rafael Leão Uraz uda Początek grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Połowa grudnia 2023 Olivier Giroud Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Koniec stycznia 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa stycznia 2024 Marcel Sabitzer Uraz mięśnia Niepewny Niklas Süle Choroba Kilka dni Marcel Lotka Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Koniec stycznia 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa stycznia 2024 Marcel Sabitzer Uraz mięśnia Niepewny Niklas Süle Choroba Kilka dni Marcel Lotka Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 4 meczach

AC Milan – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Piolego w ostatniej kolejce Serie A wygrali 1:0 z Fiorentiną, a wcześniej zremisowali 2:2 z Lecce. Ekipa prowadzona przez Edina Terzicia w tym samym czasie na ligowym podwórku pokonała Borussię Moenchengladbach i przegrała 1:2 ze Stuttgartem.

AC Milan – Borussia Dortmund, historia

W pierwszym spotkaniu obu drużyn na Signal Iduna Parka padł bezbramkowy remis. Cztery poprzednie starcia między tymi zespołami to dwa zwycięstwa Milanu oraz dwie wygrane Borussii Dortmund. Statystyki są więc bardzo wyrównane.

AC Milan – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 2.05, a typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 3.60. Kurs na remis wyceniany jest na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

AC Milan Remis Borussia Dortmund 2.05 3.70 3.60 2.05 3.70 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 17:44 .

AC Milan – Borussia Dortmund, przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 33 Rade Krunic 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 30 Ole Pohlmann 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 42 Hendry Blank 43 Jamie Bynoe-Gittens AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 33 Rade Krunic 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 30 Ole Pohlmann 33 Alexander Meyer 35 Marcel Lotka 42 Hendry Blank 43 Jamie Bynoe-Gittens

AC Milan – Borussia Dortmund, kto wygra?

AC Milan – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 2. Ten pojedynek można obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online.

Możesz założyć konto za pośrednictwem naszego portalu skorzystać ze specjalnej promocji pod najbliższe mecze Ligi Mistrzów. Przez pierwsze dwa miesiące cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Premium Sport i Eleven Sports wynosi bowiem 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 74 zł miesięcznie, co oznacza, że przez dwa miesiące możemy zaoszczędzić 35 zł miesięcznie (70 zł za cały okres promocji). W tej ofercie subskrypcja odnawiana jest co miesiąc.

Początek starcia na San Siro już w najbliższy wtorek, 28 listopada o godzinie 21:00.

