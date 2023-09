Miedź - Odra: typy, kursy, zapowiedź. Mecz piątej w tabeli Miedzi Legnica i drugiej Odry Opole to jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 9. kolejki Fortuna 1 Ligi. Oba zespoły znakomicie spisując się w początkowej fazie nowej kampanii, co zwiastuje znakomite widowisko. Początek meczu o godzinie 18:00.

IMAGO / Paweł Andrachiewicz / Newspix Na zdjęciu: Nemanja Mijuskovic

Miedź Legnica Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2023 11:57 .

Miedź Legnica – Odra Opole, typy i przewidywania

Tak naprawdę trudno przewidzieć przebieg piątkowego pojedynku, choć eksperci faworyta widzą w Miedzi Legnica. Ekipa z Dolnego Śląska wygrała cztery ostatnie rywalizacje z Odrą, ale to zespół z Opola nieco lepiej prezentuje się w obecnym sezonie będąc na drugim miejscu w tabeli. Odra na wyjeździe jeszcze nie przegrała, a Wiśle Kraków i Stali Rzeszów wbiła łącznie osiem goli. Miedź z kolei też dobrze spisuje się na własnym stadionie tylko raz kończąc domową rywalizację bez zdobyczy bramkowych. Ponadto Odrze wpakowała aż dwanaście bramek w ostatnich czterech meczach. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Miedź Legnica – Odra Opole, ostatnie wyniki

Miedź po bardzo udanym początku w ostatniej kolejce przegrała z Arką Gdynia. Była to pierwsza porażka tej drużyny w sezonie. Wcześniejszy bilans to cztery zwycięstwa i trzy remisy, co uplasowało ten zespół na piątym miejscu w tabeli. Odra jest druga i również na swoim koncie ma tylko jedną porażkę w meczu trzeciej kolejki z GKS-em Tychy. Pozostałe spotkania to pięć wygranych i dwa remisy. W minionej kolejce opolanie zremisowali przed własną publicznością z Lechią 0:0.

Miedź Legnica – Odra Opole, historia

Miedź Legnica notuje serię czterech wygranych z rzędu w pojedynkach z Odrą Opole. Co więcej, bilans bramkowy to aż 12-2 na korzyść drużyny z Dolnego Śląska. Odra ostatni raz pokonała ekipę z Legnicy w 2021 wygrywając przed własną publicznością 2:1.

Miedź Legnica – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, eksperci faworyta upatrują w drużynie Miedzi Legnica. Typy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2,05. Natomiast nie można w tym starciu skreślać Odry Opole, która obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, dlatego warto skorzystać z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Miedź Legnica – Odra Opole, kto wygra

Miedź Legnica – Odra Opole, przewidywane składy

Miedź Legnica: Madrzyk, Hoogenhout, Mijusković, Niewulis, Carolina, Michalik, Tront, Lehaire, Antonik, Agbor, Drzazga.

Odra Opole: Haluch, Spychała, Kamiński, Żemło, Szrek, Niziołek, Purzycki, Antczak, Czapliński, Galan, Mikinić.

Miedź Legnica – Odra Opole, transmisja meczu

Piątkowy pojedynek w 9. kolejce Fortuna 1 Ligi pomiędzy Miedzią Legnica i Odrą Opole będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie również dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne i Smart TV.

