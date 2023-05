Manchester United – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

28 maja 2023

Manchester United – Fulham, typy i przewidywania

Manchester United, który zapewnił sobie udział w fazie grupowej przyszłej edycji Champions League, w ostatniej kolejce Premier League na Old Trafford podejmie Fulham. Podopieczni Erika ten Haga bronią trzeciego miejsca w tabeli, bowiem za ich plecami czyha Newcastle United. Drużyna prowadzona przez Marco Silvę znajduje się w środku stawki, jest pewna utrzymania, ale nie ma już szans na walkę o europejskie puchary.

Czerwone Diabły wygrały pierwszą połowę w 9 z ostatnich 15 spotkań. Nasz typ: 1. połowa – Manchester United.

Manchester United – Fulham, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Antony’ego, Phila Jonesa, Lisandro Martineza, Marcela Sabitzera, a także Donny’ego van de Beeka. Po stronie drużyny trenowanej przez Marco Silvę zabraknie zmagających się z urazami Layvina Kurzawy, Andreasa Pereiry oraz Tima Reama.

Man United – absencje:

Fulham – absencje:

Manchester United – Fulham, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły zanotowały trzy zwycięstwa z rzędu w Premier League, dzięki czemu awansowały do Ligi Mistrzów (4:1 z Chelsea, 1:0 z Bournemouth oraz 2:0 z Wolverhampton Wanderers). Biali ostatnio zremisowali 2:2 z Crystal Palace, pokonali Southampton 2:0 oraz wygrali 5:3 w szalonym meczu z Leicester City.

Manchester United – Fulham, historia

Zespół The Whites nie wygrał ani jednego z pięciu poprzednich spotkań przeciwko drużynie Red Devils. Manchester United w tym czasie odnotował aż cztery zwycięstwa, a oprócz tego padł jeden remis.

Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Old Trafford ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi mniej więcej 1.55, a typ na zwycięstwo Fulham to około 5.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.55. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Fulham, przewidywane składy

Manchester United – Fulham, kto wygra?

Manchester United – Fulham, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Old Trafford w najbliższą niedzielę, 28 maja o godzinie 17:30.

