Manchester United – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.12.2021)

W ramach kontynuacji 20. kolejki Premier League, na Old Trafford dojdzie do rywalizacji Man Utd z Burnley. Obie ekipy podzieliły się punktami w poprzedniej serii gier, więc tym razem spróbują zawalczyć o całą pulę. Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową drużyn, kursy bukmacherskie i przewidywane składy na ten pojedynek.

Manchester United – Burnley, typy i przewidywania

Manchester United zaliczył wpadkę kilka dni temu i mało brakowało, aby zespół Rangnicka wrócił na tarczy. Czerwone Diabły wyglądają ospale, ale zapewne zawalczą o całą pulę przed własną publicznością. Z kolei Burnley zjawi się na Old Trafford po serii pięciu spotkaniach bez wygranej w Premier League.

Nasza redakcja spodziewa się intensywnego widowiska. W poprzednich latach mecze tych drużyn przynosiły sporo goli. Stąd też pokusimy się o wygraną gospodarzy i minimum 2 trafienia do ostatniego gwizdka sędziego.

Manchester United – Burnley, sytuacja kadrowa

Ralf Rangnick w tym starciu nie będzie mógł skorzystać z Paula Pogby, Bruno Fernandesa i Victora Lindelofa. Natomiast Burnley zjawi się w czerwonej części Manchesteru bez Ashley’a Barnesa i Dale’a Stephensa.

Manchester United – Burnley, ostatnie wyniki

Man Utd nie zaznał jeszcze smaku porażki za kadencji Rangnicka. Co prawda, kilka dni temu niewiele brakowało, aby Newcastle urwało więcej punktów Czerwonym Diabłom (1:1). Gola na wagę remisu zdobył Edison Cavani, choć gospodarze liczyli na zdecydowanie lepszy rezultat.

Tymczasem Burnley zostało zdziesiątkowane przez Covid. Wirus przyczynił się do wymuszonej pauzy zespołu i teraz The Clarets mają do odrobienia aż cztery kolejki. Niemniej od końca października goście czekają na zwycięstwo. W ostatnim spotkaniu Burnley bezbramkowo zremisowało z West Ham, co miało miejsce prawie dwa tygodnie temu.

Manchester United – Burnley, historia

W zeszłym sezonie komplet punktów dwukrotnie padł łupem Czerwonych Diabłów. Najpierw Man Utd wygrał (1:0) na wyjeździe, zaś w rundzie rewanżowej pokonał Burnley (3:1).

Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie

Manchester United – Burnley, przewidywane składy

Man Utd: De Gea – Shaw, Maguire, Bailly, Wan Bissaka – McTominay, Matic, Van de Beek, Sancho, Rashford, Ronaldo

Burnley: Hennessey – Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor – McNeil, Brownhill, West Wood, Gudmundsson – Vydra, Wood

Manchester United – Burnley, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport. Ten pojedynek obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

