Manchester United – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2022)

Manchester United – Burnley: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Angielscy kibice nie mają nawet chwili wytchnienia. Tuż po zakończeniu mistrzostw świata wraca rywalizacja na krajowych boiskach. W środowy wieczór swoje spotkanie w czwartej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej rozegra Manchester United, który na Old Trafford zmierzy się z Burnley.

Manchester United – Burnley, typy i przewidywania

W roli wyraźnego faworyta do środowego spotkania przystąpią Czerwone Diabły. Inny wynik niż ich wygrana i awans do kolejnej rundy będzie dużą niespodzianką. My nie spodziewamy się jej w tym pojedynku i stawiamy na zwycięstwo gospodarzy. Nasz typ: wygrana Man Utd

Manchester United – Burnley, sytuacja kadrowa

W zespole Manchesteru United nie zobaczymy już Cristiano Ronaldo, który w trakcie mistrzostw świata rozwiązał kontrakt z klubem. Ze względu na występy na mundialu do dyspozycji trenera nie będą również Raphael Varane i Lisandro Martinez, którzy w niedzielę występowali w finale mistrzostwach świata. Na murawie możemy natomiast zobaczyć Harry’ego Maguire’a, Tyrella Malacię i Christiana Eriksena.

W środowym meczu na pewno nie wystąpi także kontuzjowany Axel Tuanzebe, a pod znakiem zapytania stoją występy Jadona Sancho i Diogo Dalota.

W drużynie Burnley nie zobaczymy Scotta Twine’a i Connora Robertsa.

Manchester United – Burnley, ostatnie wyniki

Dla Manchesteru United będzie to pierwsze oficjalne spotkanie od 13 listopada, kiedy w ligowym meczu pokonał 2:1 Fulham. Kilka dni wcześniej wygrał w trzeciej rundzie Carabao Cup z Aston Villą (4:2). W ostatnim czasie Czerwone Diabły przebywały na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie rozegrały dwa kontrolne spotkania. W obu musiały jednak uznać wyższość rywali – najpierw ulegając 2:4 Cadiz, a następnie 0:1 Realowi Betis.

Zespół Burnley do meczu na Old Trafford przystąpi w dobrych nastrojach. Obecnie może się pochwalić serią czterech kolejnych wygranych. Zapoczątkowało ją zwycięstwo z Crawley w poprzedniej rundzie tych rozgrywek. W kolejnych tygodniach Burnley odniosło trzy wygrane z rzędy w Championship, pozostawiając w pokonanym polu kolejno Blackburn (3:0), QPR (3:0) i Middlesbrough (3:1).

Manchester United – Burnley, historia

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce w sezonie 2021/22, kiedy Burnley występowało jeszcze w Premier League. Mecz Na Old Trafford zakończył się wygraną 3:1 gospodarzy, natomiast w rundzie rewanżowej Burnley urwało punkty faworyzowanym rywalom przed własną publicznością (1:1). Ostatnie zwycięstwo nad Manchesterem United udało mu się odnieść w styczniu 2020 roku, kiedy na jego terenie wygrało w ligowym meczu 2:0.

Manchester United – Burnley, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie w tym meczu stawiają na zwycięstwo Manchesteru United. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają obecnie 1.50. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać w STS podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Manchester United – Burnley, kto awansuje?

Manchester United – Burnley, przewidywane składy

Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Malacia – McTominay, Eriksen – Elanga, Van de Beek, Garnacho – Martial

Burnley: Peacock-Farrell – Taylor, Harwood-Bellis, Beyer, Maatsen – Cullen, Bastien – Manuel, Brownhill, Churlinov – Barne

Manchester United – Burnley, transmisja meczu

Środowe spotkanie czwartej rundy Carabao Cup pomiędzy zespołami Manchesteru United i Burnley rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay, a spotkanie skomentują Piotr Domagała i Maciej Łuczak.

