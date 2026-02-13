Manchester City – Salford City: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Rico Lewis

Manchester City – Salford City: typy bukmacherskie

W 1/16 finału Pucharu Anglii dojdzie do rywalizacji giganta Premier League z przedstawicielem League Two. Takie zestawienie już niejednokrotnie kończyło się sensacyjną wygraną niżej notowanego przeciwnika. Tym razem o taką okoliczność będzie niezwykle trudno, gdyż gospodarze są w dobrej formie i pretendują do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Stąd najprawdopodobniej Manchester City wysoko ogra Salford City. Mój typ: powyżej 3,5 bramki.

Manchester City – Salford City: ostatnie wyniki

Manchester City rywalizował w tygodniu z Fulham, które nie postawiło Obywatelom wysoko poprzeczki. Pep Guardiola i spółka ograli rywala z Londynu 3:0. Dla jego zespołu był to drugi kolejny wygrany mecz w Premier League. Wcześniej Manchester City rozprawił się z Liverpoolem (2:1).

Salford City to przedstawiciel czwartego szczebla rozgrywkowego w Anglii. Zespół na co dzień występuję w League Two, gdzie stara się uzyskać awans. Aktualnie zespół plasuje się szóstym miejscu w tabeli. Lokata ta umożliwia grę w barażach. Bezpośredni awans byłby realniejszy, gdyby nie ostatnia porażka 0:1 z Accrington.

Manchester City – Salford City: historia

Kluby te zagrały ze sobą w Pucharze Anglii rok temu. Wówczas doszło do meczu na szczeblu 1/32 finału. Gospodarzem był Manchester City, który udzielił Salford City lekcji futbolu, pokonując przeciwnika aż 8:0.

Manchester City – Salford City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Manchester City. Wskazuje na to współczynnik 1.03 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Salford City możesz zagrać po kursie około 50.00.

Manchester City – Salford City: przewidywane składy

Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Gonzalez; McAidoo, Reijnders, Foden, Cherki; Marmoush

Salford City: Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Butcher; Longelo, Grant, Woodburn, N’Mai; Graydon, Udoh

Manchester City – Salford City: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Salford City odbędzie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

