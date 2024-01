IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Manuel Akanji

Manchester City – Huddersfield, typy bukmacherskie

Mecz ten może mieć rzecz jasna tylko jednego faworyta i jest nim zespół gospodarzy. Pojedynek z Huddersfield jest jednak dobrą okazją do tego, by menedżer Guardiola zobaczył na boisku kilku zawodników, którzy na ogół nie grają zbyt regularnie. Nie zdziwimy się, jeśli goście przynajmniej w pewnym stopniu to wykorzystają. Naszym zdaniem mogą zdobyć na Etihad Stadium choć jednego gola. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Huddersfield, ostatnie wyniki

Manchester City jest niepokonany od 6 grudnia, gdy w ramach rozgrywek Premier League przegrał z Aston Villą. The Citizens zajmują trzecie miejsce w tabeli, ale rozegrali jeden mecz mniej niż rywale. W przypadku wygrania zaległej potyczki będą tracili do Liverpoolu dwa oczka. Ekipa Pepa Guardioli ma całkiem dobrą passę, bo wygrała cztery mecze z rzędu.

Huddersfield to dopiero 21. zespół tabeli Championship. Drużyna ta nie prezentuje wysokiej formy i przegrała trzy z czterech ostatnich meczów w lidze. Kilka dni temu rozbiła ją ekipa Leicester City wygrywając 4:1. Nie ulega jednak wątpliwości, że w starciu z City piłkarze Huddersfield będą podwójnie zmotywowani.

Manchester City – Huddersfield, historia

Drużyny te spotkają się po raz pierwszy od sezonu 2018/2019, gdy Huddersfield grało w najwyższej klasie rozgrywek. The Citizens wygrali wówczas oba mecze – 6:1 i 3:0. Ekipa Huddersfield po raz ostatni ograła drużynę z Manchesteru w… 1999 roku. Wtedy kluby te rywalizowały w angielskiej Championship.

Manchester City – Huddersfield, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem tego spotkania jest Manchester City Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.05-1.10, podczas gdy na zwycięstwo Huddersfield sięgają aż 33.00. Bukmacher Superbet przy okazji tego spotkania przygotował atrakcyjny pakiet promocyjny. Wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod bonusowy GOAL.

Manchester City Remis Huddersfield 1.05 15.0 40.0 1.05 15.0 40.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2024 16:08 .

Manchester City – Huddersfield, kto wygra?

Manchester City – Huddersfield, przewidywane składy

Manchester City, w przeciwieństwie do kilku innych klubów, nie stracił licznego grona graczy z powodu Pucharu Narodów Afryki. Dziennikarze spekulują wszakże, że menedżer Guardiola wystawi w niedzielę dość eksperymentalny skład. Co prawda do treningów po kontuzji wrócił już Erling Haaland, ale raczej nie wystąpi od pierwszej minuty – być może otrzyma szansę na gry po przerwie. Urazy leczą w dalszym ciągu Jeremy Doku i John Stones.

Z powodu powołań do kadry w ekipie Huddersfield nie zobaczymy z kolei Charlesa Ondo i Yuty Nakayamy. Obaj występują zwykle w wyjściowym składzie.

Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Akanji, Gomez; Nunes, Phillips; Bobb, Foden, Hamilton; Alvarez

Huddersfield Town: Nicholls; Lees, Ayina, Helik; Kasumu, Rudoni, Wiles, Diarra, Edmonds-Green; Thomas, Koroma

Manchester City – Huddersfield, transmisja meczu

Początek meczu Manchester City – Huddersfield zaplanowano na niedzielę (7 stycznia) o godzinie 14:00. Transmisję tego spotkania można śledzić na kanale Eleven Sports 2.

