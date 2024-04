PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Luton Town – AFC Bournemouth, typy i przewidywania

Przed nami 32. kolejka Premier League, w której dojdzie do pojedynku Luton Town z Bournemouth. Kapelusznicy walczą o utrzymanie – w tym momencie znajdują się w strefie spadkowej – na 18. miejscu. Wisienki natomiast są w środku tabeli (12. lokata) i imponują wysoką dyspozycją. Który zespół zgarnie trzy punkty? Przekonamy się już najbliższą sobotę, 6 kwietnia. Pierwszy gwizdek o godzinie 16:00.

W ostatnim czasie w dużo lepszej formie są podopieczni Andoniego Iraoli. Drużyna prowadzona przez Roba Edwardsa przeżywa kryzys. Mój typ: zwycięstwo Bournemouth.

Luton Town – AFC Bournemouth, sytuacja kadrowa

Luton Zawodnik Powrót Tom Lockyer Problemy z sercem Początek lipca 2024 Marvelous Nakamba Kontuzja kolana Połowa maja 2024 Mads Juel Andersen Kontuzja łydki Koniec kwietnia 2024 Elijah Adebayo Uraz uda Połowa maja 2024 Dan Potts Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Albert Sambi Lokonga Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Jacob Brown Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Amarii Bell Uraz ścięgna udowego Kilka dni Gabriel Osho Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Chiedozie Ogbene Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Reece Burke Uraz ścięgna Achillesa Nieznany

Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kilka dni Owen Bevan Uraz uda Połowa kwietnia 2024 Marcos Senesi Uraz ścięgna udowego Kilka dni Luis Sinisterra Uraz ścięgna udowego Początek maja 2024 Chris Mepham Choroba Niepewny

Luton Town – AFC Bournemouth, ostatnie wyniki

Luton Town poniosło dwie porażki z rzędu w Premier League – 0:2 z Arsenalem i 1:2 z Tottenhamem Hotspur. Bournemouth w tym czasie odniósł dwa zwycięstwa – 1:0 z Crystal Palace oraz 2:1 z Evertonem.

Luton Town – AFC Bournemouth, historia

Spotkania pomiędzy Kapelusznikami a Wisienkami z reguły są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów, to odnotujemy dwa zwycięstwa Luton Town, dwie wygrane Bournemouth i jeden remis.

Luton Town – AFC Bournemouth, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Luton Town wynosi około 3.60, a typ na zwycięstwo Bournemouth to mniej więcej 1.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.90. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Luton Town – AFC Bournemouth, przewidywane składy

Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Luton Rob Edwards 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ Tim Krul 1 James Shea 8 Luke Berry 10 Cauley Woodrow 16 Reece Burke 30 Andros Townsend 38 Joe Johnson 43 Zack Nelson 44 Axel Piesold 3 Milos Kerkez 8 Romain Faivre 10 Ryan Christie 11 Dango Ouattara 14 Alex Scott 26 Enes Ünal 29 Philip Billing 37 Max Aarons 42 Mark Travers

Luton Town – AFC Bournemouth, kto wygra?

Luton Town – AFC Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Kenilworth Road już w najbliższą sobotę, 6 kwietnia o godzinie 16:00.

