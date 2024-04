Lorient – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2024)

Lorient - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz Ligue 1. Goście są o krok od obrony tytułu. Do realizacji celu potrzebują zwycięstwa i korzystnych wyników na innych stadionach. Zapraszam do zapowiedzi tego spotkania.

Lorient Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2024 06:32 .

Lorient – Paris Saint-Germain: typy bukmacherskie

Aktualni mistrzowie Francji nie powinni mieć żadnych problemów ze zdobyciem kompletu punktów. Stawka meczu mówi sama za siebie, a ewentualne świętowanie obrony tytułu będzie dodatkowym motorem napędowym. Luis Enrique w tym spotkaniu będzie mógł skorzystać ze wszystkich najlepszych zawodników za wyjątkiem Kimpembe. Biorąc pod uwagę kiepską dyspozycję Lorient, nie spodziewam się, żebyśmy po raz kolejny byli świadkami niespodzianki. Mój typ: Handicap -1 Paris Saint-Germain.

Lorient – Paris Saint-Germain: ostatnie wyniki

Podopieczni Regisa Le Brisa wpadli w poważny kryzys formy. W ostatnich pięciu meczach zdobyli tylko jeden z piętnastu możliwych punktów. Lorient zremisował dość sensacyjnie (2:2) z AS Monaco. Reszta spotkań w to porażki, w których Morszczuki nie zdobyły ani jednej bramki. W ligowych potyczkach musieli uznać wyższość m.in. Nicei (0:3), Montpellier (0:2) czy Brest (0:1).

PSG natomiast może być w bardzo dobrych humorach. Nie dość, że podopieczni Luisa Enrique zapewnili sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując po drodze FC Barcelonę (2:3 i 4:1) to w lidze są o krok od mistrzostwa Francji. Paryżanie w ostatniej kolejce bez problemów poradzili sobie z Lyonem, wygrywając (4:1). Zaś wcześniej pokonali (1:0) Rennes oraz zremisowali (1:1) z Clermont.

Lorient – Paris Saint-Germain: historia

Popularne Morszczuki mają w ostatnim czasie patent na zespół ze stolicy Francji. W bieżącym sezonie w pierwszym meczu obu drużyn w ramach 1. kolejki Ligue 1 na Parc des Princes padł bezbramkowy remis. Wynik był ogromną niespodzianką, bowiem paryżanie mieli wyraźną przewagę. W całym meczu oddali 20 strzałów na bramkę rywali i mieli aż 78% posiadania piłki. Natomiast w poprzednim sezonie Lorient na stadionie w Paryżu pokonało 3:1 PSG.

Lorient – Paris Saint-Germain: kursy bukmacherskie

Paris Saint-Germain to bezdyskusyjny faworyt tego starcia. Odzwierciedlają to kursy bukmacherów, bowiem na zwycięstwo gości współczynnik wynosi 1.39, a na triumf Lorient aż 7.20. Przy okazji tego meczu zachęcam do założenia konta u bukmachera STS. Z kodem GOAL będziesz mógł obstawić ten mecz w zakładzie bez ryzyka do 100 zł.

Lorient – Paris Saint-Germain: przewidywane składy

U gospodarzy na pewno nie zobaczymy w tym meczu dwóch zawodników. Ze względu na kontuzje niedostępni są Igor Silva oraz Montassar Talbi. Z kolei w obozie PSG wciąż urazy leczą Presnel Kimpembe, Sergio Rico oraz Layvin Kurzawa.

Lorient Régis Le Bris 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Lorient Régis Le Bris 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 1 Alfred Gomis 5 Benjamin Mendy 10 Badredine Bouanani 12 Darline Yongwa 15 Julien Laporte 17 Jean-Victor Makengo 22 Eli Junior Kroupi 24 Gédéon Kalulu 27 Aiyegun Tosin 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 25 Nuno Mendes 29 Bradley Barcola 35 Lucas Beraldo

Lorient – Paris Saint-Germain: transmisja meczu

Mecz Lorient – Paris Saint-Germain będzie można zobaczyć w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Canal+. Koszt abonamentu w pakiecie rocznym 648 zł (54 zł/mies.) Cena regularna wynosi 74 zł/mies. Na ofercie rocznej oszczędzasz aż 240 zł.

