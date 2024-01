Liverpool - Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds do hitu 22. kolejki angielskiej ekstraklasy przystąpią w roli zdecydowanego faworyta.

Liverpool – Chelsea, typy bukmacherskie

Liverpool do spotkania z Chelsea przystąpi zajmując fotel lidera. Celem The Reds na środowy mecz jest tylko i wyłącznie zgarnięcie pełnej puli, co pozwoliłoby im zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu. Piłkarze Liverpoolu już wcześniej byli mocno zdeterminowani w realizacji tego celu, ale motywacji z pewnością doda im informacja przekazana kilka dni temu przez Juergena Kloppa. Niemiecki szkoleniowiec postanowił rozstać się z klubem z Anfield Road po zakończeniu sezonu. Przed środowym meczem Liverpool ma po swojej stronie również zdecydowanie więcej atutów sportowych, ale gościom z Londynu na pewno nie można odbierać szans na sprawienie niespodzianki. W ostatnim czasie byli bardzo niewygodnym rywalem dla Liverpoolu, który ostatni raz pokonał Chelsea w Premier League w 2020 roku.

Liverpool – Chelsea, ostatnie wyniki

W ostatnim tygodniu obie drużyny rywalizowały w ramach krajowych pucharów. Najpierw stoczyły pierwsze pojedynki w półfinałach Carabao Cup. Liverpool w wyjazdowym meczu zremisował 1:1 z Fulham, natomiast Chelsea przed własną publicznością rozbiła 6:1 Middlesbrough, praktycznie gwarantując sobie miejsce w finale. Kilka dni później The Reds i The Blues rozegrały również spotkania w ramach 4. rundy Pucharu Anglii. Drużyna Juergena Kloppa pewnie 5:2 ograła Norwich City, z kolei Chelsea bezbramkowo zremisowała z Aston Villą i czeka ją drugi decydujący pojedynek.

W rozgrywkach ligowych Liverpool może się pochwalić serią trzech wygranych – 2:0 z Burnley, 4:2 z Newcastle i 4:0 z Bournemouth. Taką samą serię notuje Chelsea, która w trzech ostatnich występach w Premier League wygrywała kolejno z Crystal Palace (2:1), Luton Town (3:2) i Fulham (1:0).

Liverpool w środowy wieczór będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska. Na Anfield Road The Reds w tym sezonie są w Premier League niepokonania. Z dziesięciu meczów wygrali aż osiem. Chelsea na wyjazdach spisuje się bardzo przeciętnie. Ma obecnie na koncie cztery wygrane, jeden remis i pięć porażek. Jeszcze niedawno notowała serię czterech wyjazdowych porażek w lidze.

Liverpool – Chelsea, historia

W ostatnim czasie pojedynki obu zespołów nie były porywającymi widowiskami. Wystarczy spojrzeć na łączną liczbę bramek, które padły w trzech ostatnich ligowych spotkaniach między tymi zespołami. Były ich zaledwie dwie. Obie padły w pierwszym pojedynku w tym sezonie, który zakończył się remisem 1:1. Warto tutaj również zaznaczyć, że pięć ostatnich ligowych konfrontacji zakończyło się podziałem punktów.

Inne rozstrzygnięcie po raz ostatni miało miejsce w marcu 2021 roku, kiedy Chelsea wygrała na Anfield Road 1:0. Liverpool ostatnie zwycięstwo odniósł kilka miesięcy wcześniej – we wrześniu 2020 roku – triumfując 2:0 na Stamford Bridge.

Liverpool – Chelsea, kursy bukmacherskie

Całokształt formy obu drużyn w tym sezonie sprawia, że bukmacherzy w roli faworyta środowego meczu stawiają Liverpool. Rozważając typ na wygraną The Reds możesz liczyć na kursy w okolicy 1.60. W przypadku zwycięstwa Chelsea kursy wynoszą nawet ponad 5.00.

Liverpool – Chelsea, kto wygra?

Liverpool – Chelsea, przewidywane składy

Obie drużyny będą musiały poradzić sobie bez kilku zawodników, którzy są wyłączeni z gry z różnych powodów. W drużynie Liverpoolu nie obejrzymy między innymi Mohameda Salaha, Joela Matipa, Thiago Alcantary, Kostasa Tsimikasa czy Wataru Endo.

Tymczasem Chelsea na pewno zagra osłabiona brakiem Reece’a Jamesa, Wesley’a Fofany, Marca Cucurelli, Trevora Chalobaha czy Nicolasa Jacksona. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Christophera Nkunku i Malo Gusto.

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 13 Adrian 18 Cody Gakpo 38 Ryan Gravenberch 42 Bobby Clark 53 James McConnell 62 Caoimhin Kelleher 63 Owen Beck 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 13 Marcus Bettinelli 14 Trevoh Chalobah 17 Carney Chukwuemeka 27 Malo Gusto 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist 47 Lucas Bergström

Liverpool – Chelsea, transmisja meczu

Hit 22. kolejki Premier League pomiędzy Liverpoolem i Chelsea rozegrany zostanie w środę (31 stycznia) o godzinie 21:15. Transmisja “na żywo” z tego pojedynku będzie dostępna tylko na platformie Viaplay.

