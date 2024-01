Lipsk - Bayer: typy, kursy, zapowiedź. Sobotni pojedynek RB Lipsk z Bayerem Leverkusen to zdecydowanie najciekawszy mecz 18. kolejki Bundesligi. Obie drużyny znajdują się w wyśmienitej formie, przez co trudno wskazać faworyta tego starcia. Początek spotkania o godzinie 18:30.

IMAGO / Laci Perenyi Na zdjęciu: Florian Wirtz

RB Lipsk Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2024 15:59 .

Lipsk – Bayer, typy i przewidywania

RB Lipsk przystąpi podrażniony do tego spotkania po niespodziewanej porażce z Eintrachtem i z pewnością zrobi wszystko, by w sobotę zgarnąć trzy punkty. Jednak Bayer wciąż jest niepokonany w tym sezonie. Obie drużyny mają też pewne problemy kadrowe. To wszystko sprawia, że trudno wskazać zdecydowanego faworyta. O ile trudno przewidzieć losy spotkania, o tyle można spodziewać się, analizując wyniki, że zobaczymy w nim kilka goli. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Superbet 1,60 Bramki powyżej 2,5 – TAK Odwiedź Superbet

Lipsk – Bayer, sytuacja kadrowa

RB Lipsk Zawodnik Powrót Willi Orban Kontuzja kolana Kilka dni Amadou Haidara Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Arthur Uraz ścięgna Początek marca 2024 Edmond Tapsoba Uraz dłoni Kilka dni Victor Boniface Uraz pachwiny Początek kwietnia 2024 Edmond Tapsoba Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Odilon Kossounou Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Amine Adli Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Lipsk – Bayer, ostatnie wyniki

RB Lipsk zajmuje czwartą lokatę w ligowej tabeli, a do pierwszego Bayeru Leverkusen traci 12 punktów. Gospodarze przed tygodniem przegrali z Eintrachtem Frankfurt, a wcześniej zremisowali Werderem Brema. Na ligowych boiskach ostatni raz wygrali 16 grudnia w rywalizacji z Hoffenheim. Bayer z kolei notuje serię trzech wygranych z rzędu w Bundeslidze, a jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki to ma pięć wygranych. W tym sezonie są jeszcze niepokonani.

Lipsk – Bayer, historia

Ostatnie pojedynki obu drużyn są dość wyrównane. Obecnie krótką serię dwóch wygranych z rzędu notuje Bayer Leverkusen, wcześniej jednak dwa mecze wygrał RB Lipsk. Ostatni remis padł w 2020 roku.

Lipsk – Bayer, kursy bukmacherskie

Eksperci nie potrafili wskazać faworyta tego starcia. Kursy na zwycięstwo obu drużyn są dość przybliżone. Dziwić to nie może, ponieważ zarówno Lipsk, jak i Bayer prezentują doskonałą formę w obecnych rozgrywkach.

Lipsk – Bayer, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem RB Lipsk 0% Remisem 0% Zwycięstwem Bayeru Leverkusen 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem RB Lipsk

Remisem

Zwycięstwem Bayeru Leverkusen

Lipsk – Bayer, przewidywane składy

RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 7 Dani Olmo 13 Nicolas Seiwald 23 Castello Lukeba 30 Benjamin Sesko 31 Tim Kohler 8 Robert Andrich 11 Nadiem Amiri 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 47 Ayman Aourir

Lipsk – Bayer, transmisja meczu

Sobotni hit 18. kolejki Bndesligi z udziałem RB Lipsk i Bayeru Leverkusen nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne jedynie online na platformie Viaplay. Aby obejrzeć ten mecz należy wykupić miesięczną subskrypcję. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

