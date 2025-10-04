Lille OSC – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Lille – PSG, typy bukmacherskie
Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligue 1 zostaną zamknięte spotkaniem, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Lille OSC. Zdecydowanym faworytem zbliżającego się starcia są oczywiście mistrzowie Francji. Paryżanie idą w tym sezonie jak burza. Gospodarze natomiast mają problem z ustabilizowaniem formy. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle ciekawie, ponieważ starcia tych drużyn zazwyczaj przynosiły wiele emocji.
Ja uważam, że niedzielne rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG
Lille – PSG, ostatnie wyniki
Lille ma problem z ustabilizowaniem formy. Gospodarze niedzielnego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Toulouse, 2:1 z Brann w Lidze Europy oraz 1:0 z Romą w Lidze Europy), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Lens i 0:1 z Olympique Lyonem).
Paris Saint-Germain natomiast ma lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Mistrzowie Francji odnieśli bowiem cztery zwycięstwa (2:0 z Lens, 4:0 z Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów, 2:0 z Auxerre i 2:1 z Barceloną w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Olympique Marsylią).
Lille – PSG, historia
Rywalizacja Paris Saint-Germain z Lille to jedno z ciekawszych starć we francuskiej Ligue 1 ostatnich lat. Choć PSG zdominowało ligę w erze katarskich inwestorów, Lille często potrafiło sprawić paryżanom problemy, zwłaszcza w meczach o dużą stawkę. W poprzednim sezonie jednak obie konfrontacje zakończyły się zwycięstwem PSG – jesienią 3:1, a na wiosnę aż 4:1. Spotkania tych drużyn zazwyczaj obfitują w emocje.
Lille – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Lille natomiast sięga nawet 4.30.
Lille – PSG, kto wygra?
Lille – PSG, przewidywane składy
|6Nabil Bentaleb
|8Ethan Mbappe
|11Osame Sahraoui
|12Thomas Meunier
|15Romain Perraud
|16Arnaud Bodart
|18Chancel Mbemba
|21Benjamin Andre
|29Hamza Igamane
|17Vítinha
|25Nuno Mendes
|39Matwiej Safonow
|41Mathis Jangeal
|46Yanis Khafi
|47Quentin Ndjantou
|51Willian Pacho
|89Renato Marin
Lille – PSG, transmisja
Spotkanie Lille – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl. Początek rywalizacji już w niedzielę (5 października) o godzinie 20:45.
