Leeds – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2023)

Mecz Leeds – Southampton (w 25. kolejce w rozgrywkach angielskiej Premier League) także zostanie rozegrany w sobotę. Faworytami są gospodarze, ale goście ostatnio wygrali i teraz chcą iść za ciosem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Można w niej znaleźć między innymi aktualne kursy bukmacherskie, czy informację o transmisji.

Elland Road Premier League Leeds Southampton 2.00 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2023 16:11 .

Leeds – Southampton: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że w tej potyczce będzie remis. W tym momencie te kluby zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli angielskiej Premier League. Gospodarze oraz goście spisują się podobnie, czyli bardzo przeciętnie. Za Pawiami przemawia atut własnego stadionu. Trzeba jednak zauważyć, że to Święci są ostatnio w nieco lepszej formie, ponieważ np. zanotowali wyjazdowe zwycięstwo nad Chelsea. Uważamy, że to sobotnie spotkanie będzie bardzo wyrównane i finalnie zakończy się podziałem oczek. Warto zauważyć, że gospodarze w trzech poprzednich meczach na swoim stadionie zanotowali aż dwa remisy.

Leeds – Southampton: sytuacja kadrowa

W szeregach Pawi jest obecnie trzech kontuzjowanych. To Rodrigo, Archie Gray oraz Adam Forshaw. Po stronie gości kłopoty ze zdrowiem mają zaś Juan Larios, Tino Livramento i Alex McCarthy.

Leeds – Southampton: ostatnie wyniki

Gracze Leeds w poprzedniej kolejce rywalizowali w delegacji z Evertonem. Piłkarze z Liverpoolu byli lepsi o jedno trafienie. Ostatecznie gospodarze tamtej potyczki skromnie triumfowali 1:0. Obecnie zawodnicy Pawi są na przedostatniej lokacie w ligowej tabeli. Gracze tego klubu zdobyli 19 punktów. Trzeba zauważyć, że gospodarze czekają na kolejne ligowe zwycięstwo już od 5 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Na ostatnim miejscu w tabeli Premier League są Święci. Goście zdobyli zaledwie 15 punktów. Ostatnio jednak Jan Bednarek i spółka bardzo zaskoczyli, ponieważ niespodziewanie triumfowali w delegacji z Chelsea 1:0. To było pierwsze zwycięstwo od 14 stycznia 2023 roku.

Leeds – Southampton: historia

W minionym sezonie odbyły się dwa spotkania pomiędzy tymi klubami. W rundzie jesiennej gracze Świętych wykorzystali atut własnego stadionu i pokonali piłkarzy Pawi 1:0. Potyczka rewanżowa została rozegrana 2 kwietnia 2022 roku. Wtedy to – na stadionie Leeds – mecz zakończył się remisem 1:1. Te kluby rywalizowały ze sobą również 13 sierpnia – w ramach rundy jesiennej tego sezonu. Na stadionie Świętych padł remis 2:2. Goście nie wygrali ani jednego spotkania na terenie Pawi już od 3 marca 2012 roku.

Leeds – Southampton: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że więcej do powiedzenia powinni mieć zawodnicy Leeds. Kursy są jednak wyrównane, dlatego każdy wynik jest możliwy.

Leeds – Southampton: przewidywane składy

Leeds – Southampton: transmisja

Mecz Leeds – Southampton będzie transmitowany na Viaplay. Początek sobotniego spotkania zaplanowano na 16:00.