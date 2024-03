Lech Poznań - Warta Poznań, typy na mecz 25. kolejki Ekstraklasy. Kolejorz znów znajduje się w kryzysie, o czym świadczy seria czterech spotkań bez wygranej. Piątkowe derby będą szansą na rehabilitację. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 13:51 .

Lech – Warta, typy i przewidywania

Lech Poznań zanotował dobry początek rundy wiosennej pod wodzą Mariusza Rumaka. Ostatnie tygodnie wskazują natomiast, że kryzysu zażegnać się nie udało. Kolejorz zaliczył serię czterech kolejnych meczów bez wygranej, kończąc przy tym swoją przygodę z Pucharem Polski. Szansą będą natomiast sobotnie derby Poznania. Niezależnie od dyspozycji Warty, w starciu z lokalnym rywalem radzi sobie fatalnie. Lech ma na swoim koncie dziewięć kolejnych wygranych meczów derbowych.

Jaki przebieg będzie miało to spotkanie? Lech ma problemy ze zdobywaniem bramek, a Warta w rywalizacji z faworyzowaną ekipą stawia na defensywę. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie. Kuba stawia na wygraną Lecha Poznań!

Lech – Warta, ostatnie wyniki

Lech Poznań od czterech meczów czeka na wygraną. Mizerna seria zaczęła się bezbramkowym remisem ze Śląskiem Wrocław. Później nastąpiła porażka z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski oraz kompromitacja przeciwko Rakowowi Częstochowa (0-4). W minionej kolejce Kolejorz podzielił się punktami z Górnikiem Zabrze (0-0).

Warta Poznań przeplata lepsze występy z gorszymi. W miniony weekend dość nieoczekiwanie przegrała z ŁKS-em Łódź, czyli najsłabszą ekipą w stawce (0-1). Ma na koncie również zwycięstwo z Cracovią (1-0) i remis z Radomiakiem Radom (0-0).

Lech – Warta, historia

Warta nie wygrała żadnego z dziesięciu derbowych spotkań. Co więcej, tylko raz udało jej się zremisował – w 2013 roku. Od tego czasu Lech Poznań nieprzerwanie triumfuje. Jesienią Kolejorz ograł ekipę Dawida Szulczka 2-0 po trafieniach Filipa Marchwińskiego oraz Filipa Dagerstala.

Lech – Warta, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest oczywiście Lech Poznań. Kurs na jego wygraną wynosi najczęściej 1.76. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Warty Poznań jest to nawet 5.60. Kurs na remis waha się między 3.35. a 3.70. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL. Wystarczy podać go podczas rejestracji.

Lech – Warta, przewidywane składy

Lech – Warta, kto wygra?

Lech – Warta, transmisja meczu

Piątkowy mecz 25. kolejki Ekstraklasy między Lechem Poznań a Wartą Poznań rozpocznie się o 20:30. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.