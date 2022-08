fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

US Lecce – Inter Mediolan to jeden z ciekawszych sobotnich meczów premierowej kolejki Serie A. W roli zdecydowanego faworyta do tego starcia podejdą podopieczni Simone Inzaghiego. Niemniej gospodarze na pewno nie będą chcieli sprzedać tanio skóry. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadio Via del Mare Serie A Lecce Inter Mediolan 10.5 5.75 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 14:51 .

US Lecce – Inter Mediolan, typy i przewidywania

W trakcie okresu przygotowawczego Lecce oraz Inter Mediolan dały się zapamiętać z tego, że traciły dużo goli. Biorąc pod uwagę tę obserwację myśli, że warto skupić na typie związanym z wariantem, powyżej 3,5 bramki. Liczymy w związku z tym na grad goli w starciu na Stadio via del Mare. Spodziewamy się minimum czterech trafień. Nasz typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

US Lecce – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni w sobotnim starciu brakiem takich zawodników jak: Kristoffer Askildsen i Alessandro Tuia. U gości nie będzie mógł wystąpić Marcelo Brozović.

US Lecce – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Beniaminek Serie A przystąpi do sobotniej batalii, chcąc zmazać plamę po porażce z Cittadellą (2:3 po dogrywce) w Pucharze Włoch. Była to druga z rzędu przegrana potyczka przez Lecce, licząc też sparing z Parmą (0:1).

Nerazzurri to natomiast zespół, będący bez wygranej od czterech spotkań, licząc spotkania kontrolne. Inter zaliczył w nich dwie porażki: kolejno z Villarreal (2:4) i Lens (0:1). Tymczasem remisy mediolańczycy zaliczyli w bojach z AS Monaco (2:2) oraz Olympique Lyon (2:2).

US Lecce – Inter Mediolan, historia

Po raz ostatni rywalizacja między obiema ekipami miała miejsce dawno temu, bo w styczniu 2020 roku. Lecce w roli gospodarza zremisowało z Interem. Bramkę dla Żółto-czerwonych zdobył Marco Mancosu. Z kolei trafienie dla Nerazzurrich zanotował Alessandro Bastoni.

US Lecce – Inter Mediolan, typy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że szalę zwycięstwa na swoją stronę w sobotnim starciu przechylą gości. Kurs na wygraną Interu w STS zakłady bukmacherskie został ustalony na 1,31. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

US Lecce – Inter Mediolan, przewidywane składy

Lecce: Falcone – Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta, Bistrovic, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Inter: Handanovic – Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.

US Lecce – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie starcie Serie A będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” ze spotkania Lecce – Inter będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45. Mecz będzie także dostępny na stronie zakładów bukmacherskich STS po spełnieniu odpowiednich wytycznych. Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Lecce – Inter zostanie odblokowana na stronie STS-u.

