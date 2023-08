PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Korona – Górnik: typy i przewidywania

Górnik Zabrze jeszcze nie zdobył gola w tym sezonie. W trzech meczach drużyna ze Śląska poniosła dwie porażki i zremisowała bezbramkowo. Nieprzypadkowo podopieczni Jana Urbana zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Kiedyś ta seria jednak musi się skończyć. Czy już w najbliższym meczu?

Korona Kielce wypada nieco lepiej, a do tego na razie zagrała o jedno spotkanie mniej od Górnika. W pierwszej kolejce kielczanie zremisowali ze Śląskiem Wrocław, a potem przegrali, tracąc gola w doliczonym czasie gry (90+9 min), z ŁKS-em.

Można się spodziewać, że jedni i drudzy zechcą powalczyć o pełną pulę, i uciec ze strefy spadkowej, aby od początku sezonu nie komplikować sobie życia. Dodatkowo Górnik będzie chciał strzelić pierwszego gola, by przełamać niemoc. Dlatego nasz typ na to spotkanie to Górnik przedział goli 1-2, po kursie 1.59 w Betfanie.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: sytuacja kadrowa

Trenerzy obu zespołów mają komfort przed najbliższym spotkaniem. Nie ma poważnych kontuzji i zawieszeń za kartki. Wprawdzie z boiska w meczu z Piastem wyleciał Kryspin Szcześniak, ale za dwie żółte, więc w najbliższym spotkaniu będzie mógł się pojawić na boisku.

Korona – Górnik: ostatnie wyniki

Korona do tej pory rozegrała dwa mecze (trzeci został przełożony na wniosek Rakowa na inny termin). Przed własną publicznością zremisowała ze Śląskiem, a w ostatniej serii spotkań przegrała na wyjeździe z ŁKS-em 1:2.

Górnik Zabrze po fantastycznej końcówce poprzedniego sezonu (sześć zwycięstw i remis w ostatnich siedmiu kolejkach) teraz notuje koszmarny start nowej kampanii. Zero goli i tylko jeden punkt w trzech meczach. Najpierw były porażki po 0:2 z Radomiakiem i Wartą, a ostatnio 0:0 z Piastem Gliwice.

Korona Kielce – Górnik Zabrze: historia

W ostatnich 10 bezpośrednich meczach między tymi zespołami Korona Kielce wygrała tylko raz. Zabrzanie czterokrotnie cieszyli się z wygranej, a pięć spotkań kończyło się remisami. W poprzednim sezonie Korona przegrała z Górnikiem 1:2 na własnym terenie i zremisowała 1:1 w Zabrzu.

W siedmiu z ostatnich dziesięciu meczów bezpośrednich padały przynajmniej trzy gole. Tylko trzykrotnie mieliśmy mniej bramek. Podobnie jeśli chodzi o BTTS – w siedmiu przypadkach obie drużyny strzelały gole w jednym meczu.

Korona – Górnik: kursy bukmacherskie

Bukmacher Betfan uważa, że nieco większe szanse na wygraną w tym meczu mają gospodarze. Kurs na wygraną Korony wynosi 2.43. Zwycięstwo gospodarzy jest wyceniane na 2.84, a remis 3.25.

Stawiając zakład u tego bukmachera, warto wykorzystać kod promocyjny Betfan, dzięki któremu można zyskać 200% od pierwszego depozytu do 300 zł.

Korona – Górnik: przewidywane składy

Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Kamil Kuzera Jan Urban Rezerwowi 1 Konrad Forenc

13 Milosz Strzebonski

18 Yoav Hofmayster

19 Jakub Konstantyn

20 Adrian Dalmau

23 Kacper Kucharczyk

45 Szymon Galazka

76 Hubert Szulc

88 Martin Remacle Sebastian Musiolik 9

Lawrence Ennali 11

Maksymilian Gandziarowski 13

Norbert Wojtuszek 15

Nikodem Zielonka 19

Mateusz Chmarek 20

Piotr Krawczyk 21

Krzysztof Kolanko 24

Korona Kielce - Górnik Zabrze: transmisja

Mecz Korona Kielce - Górnik Zabrze będzie dostępny na żywo w telewizji, transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Podobnie jak wszystkie inne mecze Ekstraklasy w internecie transmisja będzie dostępna dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można uzyskać za pośrednictwem naszej strony i jednocześnie skorzystać z promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące cena pakietu wyniesie 39 zł miesięcznie, zamiast 54 zł.

