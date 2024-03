Karabach Agdam – Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz Ligi Europy. To pierwsze starcie w dwumeczu. Czy rozpędzeni podopieczni Xabiego Alonso będą kontynuować zwycięską serię? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Tofiq Bahramov Stadium już w najbliższy czwartek, 7 marca o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Bayer Leverkusen

FK Karabach Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2024 13:21 .

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Przed nami 1/8 finału Ligi Europy, a to oznacza, że do gry wchodzi Bayer Leverkusen. Aptekarze zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, więc automatycznie awansowali dalej, natomiast ich najbliższy rywal, czyli Karabach Agdam, w 1/16 finału po dogrywce wyeliminował Sporting Braga (4:2 oraz 3:2). Podopieczni Xabiego Alonso są na czele tabeli Bundesligi i w aktualnym sezonie nie ponieśli jeszcze żadnej porażki. Czy to się zmieni w najbliższy czwartek? Zbyt wiele na to nie wskazuje.

Niemiecki klub jest zdecydowanym faworytem w tej rywalizacji i powinien dominować nad swoim rywalem od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Mój typ: Bayer Leverkusen wygra obie połowy.

STS 3.00 Bayer Leverkusen wygra obie połowy Przejdź do STS

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

FK Karabach Zawodnik Powrót Elvin Cafarquliyev Suspended (direct red card) Po 1 meczu Júlio Rodrigues Romão Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Arthur Uraz ścięgna Połowa marca 2024 Edmond Tapsoba Uraz dłoni Kilka dni Victor Boniface Uraz pachwiny Połowa kwietnia 2024 Jeremie Frimpong Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Edmond Tapsoba Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Odilon Kossounou Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Amine Adli Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Azerowie na ligowym podwórku ostatnio pokonali Neftci Baku 4:1 i wygrali 4:0 z Gabalą. Natomiast niemiecka ekipa w dwóch poprzednich kolejkach Bundesligi może pochwalić się zwycięstwem nad FC Koeln (2:0) oraz ograniem FSV Mainz (2:1).

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, historia

Obie ekipy miały okazję spotkać się w fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Europy i były to dwa jedyne spotkania między tymi drużynami w całej historii. Wówczas Bayer Leverkusen dwukrotnie triumfował nad Karabachem Agdam (5:1 i 1:0).

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Karabachu Agdam wynosi około 8.30, a typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to mniej więcej 1.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.20. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso FK Karabach Qurban Qurbanov 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 2 Matheus Silva 5 Maksim Medvedev 17 Hamidou Keyta 19 Redon Xhixha 23 Luka Gugeshashvili 24 Aleksey Isayev 30 Abbas Hüseynov 81 Kevin Medina 89 Amin Ramazanov 90 Nariman Akhundzade 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 9 Borja Iglesias 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 18 Noah Mbamba 19 Nathan Tella 23 Adam Hlozek 24 Timothy Fosu-Mensah 32 Gustavo Puerta 38 Ken Izekor 48 Reno Münz

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, kto wygra?

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Tofiq Bahramov Stadium już w najbliższy czwartek, 7 marca o godzinie 18:45.

