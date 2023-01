Juventus – Udinese: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik (P) - Juventus FC

Mecz Juventus FC – Udinese Calcio w ramach 17. kolejki Serie A odbędzie się w sobotę 7 stycznia. Początek spotkania o godzinie 18:00. W naszej zapowiedzi przedstawiamy najlepsze kursy bukmacherskie i typy na to spotkanie.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Udinese 1.80 3.80 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2023 18:03 .

Juventus – Udinese: typy i przewidywania

Nie ma drugiego starcia w Serie A w tej kolejce, w którym naprzeciwko siebie staną zespoły będące w zupełnie odmiennej formie. Juventus wygrał siedem kolejnych meczów ligowych, nie tracąc przy tym ani jednego gola, a Udinese nie może wygrać od dziewięciu kolejek. Czy serie zostaną przedłużone? Wiele na to wskazuje, ale przyjrzyjmy się bliżej sytuacji obu klubów, formie w ostatnich meczach i pozycji w tabeli.

Juventus jest najlepiej punktującą drużyną w Serie A w ostatnich kolejkach. Podobną serię miało Napoli, ale w środę poniosło porażkę z Interem. Udinese na początku sezonu było największą rewelacją ligi i wydawało się, że powalczy o miejsce w europejskich pucharach, lecz potem przyszedł trudny okres i dziewięć kolejnych meczów bez wygranej (w środę remis z Empoli).

Stara Dama ma dziewięć punktów przewagi nad sobotnim rywalem, jest rozpędzona, gra u siebie, wszystko składa się na to, aby postawić na jej zwycięstwo, po dość atrakcyjnym kursie, w okolicach 1.80. Kuszącą opcją jest zakład na wydarzenie “Juventus wygra do zera” – w końcu Juve siedem ostatnich meczów Serie A kończyło właśnie w ten sposób. Jednak Udinese tylko w trzech meczach w tym sezonie nie strzelało bramki, a takie spotkania kończyły się… bezbramkowymi remisami. Patrząc jednak na rywalizację w ostatnich latach, Bianconeri zwykle strzelali rywalom z Udine przynajmniej dwa gole. Dlatego nasz typ na ten mecz to Juventus wygra i padnie powyżej 1,5 gola.

STS 2.15 Juventus wygra i padnie powyżej 1,5 gola Zagraj!

Juventus – Udinese: sytuacja kadrowa

W środę Massimiliano Allegri nie mógł skorzystać z wielu czołowych piłkarzy. Przewlekłe kontuzje mają Paul Pogba czy Leonardo Bonucci. Z powodu urazu nie grali między innymi Juan Cuadrado, Dusan Vlahović czy Angel Di Maria. Argentyńczyk być może pojawi się w najbliższym spotkaniu, ale raczej nie od pierwszej minuty. Jego występ ciągle jest wątpliwy. Potężne osłabienia odbijały się na grze w spotkaniu z Cremonese, które Juve wygrało dość szczęśliwie.

W drużynie gości nie ma tylu problemów zdrowotnych. Ciągle do gry nie wrócił Adam Masina i raczej trudno spodziewać się go akurat na sobotni mecz. Marokańczyk nie grał od końca sierpnia i meczu z Fiorentiną, w którym zerwał więzadło krzyżowe. Jest to jednak jedyne osłabienie przyjezdnych.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź i zagraj! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Juventus – Udinese: ostatnie wyniki

Jak pisaliśmy na wstępie, Juventus jest w gazie, Udinese w odwrocie. Kompletnie różne serie, kompletnie różne cele. Stara Dama nie rezygnuje z walki o tytuł mistrza Włoch, Udinese chciałoby się załapać do pucharów. W środę Juve rzutem na taśmę, po golu Arkadiusza Milika z rzutu wolnego, wygrało z Cremonese 1:0. Juventus mógł przegrać mecz, bo rywale wyglądali lepiej, brakowało im kilka razy szczęścia, ale jednak ostatecznie cieszył się z kompletu punktów. Zebry goniły skutecznie wynik w meczu z Empoli, ale tylko podzieliły się punktami.

Warto brać pod uwagę, że środowe spotkania były pierwszymi po wznowieniu rozgrywek po mundialu i pewnie za wcześnie na jednoznaczną ocenę form poszczególnych drużyn. Jednak takie wygrane, jak ta Juventusu, zawsze dają dodatkowego kopa i zwiększają morale zwycięzców.

Juventus – Udinese: historia

Udinese nie potrafi wygrać z Juventusem na jego terenie od 2015 roku. Ba, nawet nie potrafi urwać mu punktów. Stara Dama w poprzednim sezonie wygrała z tym rywalem 2:0 na własnym stadionie i zremisowała 2:2 na wyjeździe. W ostatnich 10 bezpośrednich meczach w Serie A Juventus wygrywał osiem razy, raz mieliśmy remis i jedno zwycięstwo Udinese. W każdym z tych meczów padały przynajmniej dwa gole.

Juventus – Udinese: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Juventus – Udinese jednoznacznie przemawiają za gospodarzami. Są oni faworytem bukmacherów. Na zwycięstwo Juve kursy oscylują w granicach 1.80. Remis jest wyceniany na ok. 3.80, a wygrana Udinese 4.50 – 4.70. Jest jednak kilka ciekawych opcji w zakładach łączonych, z których sami polecamy wam jeden z nich.

Z powodu kontuzji Vlahovicia Allegri znowu wystawi na szpicy Milika, który będzie miał szansę na kolejnego gola. Kurs na to, że Polak wpisze się na listę strzelców jest ciekawy – 2.50. Może warto zaryzykować i pokibicować naszemu snajperowi?

STS 2.50 Arkadiusz Milik strzeli gola – TAK Zagraj!

Juventus – Udinese: przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Chiesa – Miretti, Milik.

Udinese: Silvestri – Perez, Becao, Ebosse – Pereyra, Lovrić, Wallace, Arslan, Udogie – Beto, Success.

Juventus – Udinese: transmisja

Mecz Juventus – Udinese będzie transmitowany w telewizji i internecie. Spotkanie Serie A będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1, a także na stronach internetowych niektórych polskich bukmacherów, np. STS, Fortuna czy Betclic.