Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Juventus - Torino: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek derbów Turynu już w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Juventus – Torino, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 11. kolejki Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością podejmie Torino. Derby stolicy Piemontu od zawsze wzbudzają wiele emocji na trybunach i boisko. Tym razem nie powinno być inaczej. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Luciano Spallettiego. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Granaty. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.67 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Juventus – Torino, ostatnie wyniki

Juventus nie imponuje formą. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyła jeden remis (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów), a także poniosła dwie porażki (0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Torino natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Granata również sięgnęła po dwa zwycięstwa (1:0 z Napoli oraz 2:1 z Genoą), ale zaliczyła trzy remisy (3:3 z Lazio, 0:0 z Bologną oraz 2:2 z Pisą).

Juventus – Torino, historia

Rywalizacja między Juventusem a Torino, znana jako Derby della Mole, to jedno z najstarszych i najbardziej emocjonujących derbów we Włoszech. Jej początki sięgają początku XX wieku, kiedy to Torino powstało z inicjatywy byłych działaczy Juve, co od razu nadało pojedynkom wyjątkowy charakter. Przez lata Stara Dama dominowała w statystykach, choć mecze derbowe zawsze niosą ze sobą dodatkowy ładunek emocji i prestiżu. W poprzednim sezonie jesienią Juventus wygrał 2:0, ale w rewanżu Torino zdołało wywalczyć remis 1:1

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.50.

Juventus FC Torino 1.52 4.00 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 18:34 .

Juventus – Torino, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Torino wygraną Juventusu

remisem

wygraną Torino 0 Votes

Juventus – Torino, przewidywane składy

Juventus FC Luciano Spalletti Torino Marco Baroni Juventus FC Luciano Spalletti 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 16 Gregorio 15 Kalulu 4 Gatti 8 Koopmeiners 27 Cambiaso 5 Locatelli 19 Thuram 18 Kostić 7 Conceição 10 Yildiz 9 Vlahović 18 Simeone 19 Adams 25 Nkounkou 10 Vlasic 32 Asllani 22 Casadei 16 Pedersen 23 Coco 13 Maripán 44 Ismajli 1 Paleari 16 Gregorio 15 Kalulu 4 Gatti 8 Koopmeiners 27 Cambiaso 5 Locatelli 19 Thuram 18 Kostić 7 Conceição 10 Yildiz 9 Vlahović 18 Simeone 19 Adams 25 Nkounkou 10 Vlasic 32 Asllani 22 Casadei 16 Pedersen 23 Coco 13 Maripán 44 Ismajli 1 Paleari 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Torino Marco Baroni Rezerwowi 1 Matia Perin 11 Edon Zhegrova 17 Vasilije Adzic 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 22 Weston McKennie 24 Daniele Rugani 25 João Mário 30 Jonathan David 40 Jonas Rouhi 42 Simone Scaglia 44 Pedro Felipe 5 Adam Masina 6 Emirhan İlkhan 8 Ivan Ilić 14 Faustino Anjorin 20 Valentino Lazaro 21 Ali Dembele 26 Cyril Ngonge 31 Lapo Siviero 34 Cristiano Biraghi 61 Adrien Tameze 66 Gvidas Gineitis 71 Mihai Popa 91 Duvan Zapata 92 Alieu Njie

Juventus – Torino, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevesports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.