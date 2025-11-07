Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

18:17, 7. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Juventus - Torino: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek derbów Turynu już w sobotę (8 listopada) o godzinie 18:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pierre Kalulu

Juventus – Torino, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 11. kolejki Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością podejmie Torino. Derby stolicy Piemontu od zawsze wzbudzają wiele emocji na trybunach i boisko. Tym razem nie powinno być inaczej. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Luciano Spallettiego. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Granaty. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Juventus – Torino, ostatnie wyniki

Juventus nie imponuje formą. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyła jeden remis (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów), a także poniosła dwie porażki (0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).

Torino natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Granata również sięgnęła po dwa zwycięstwa (1:0 z Napoli oraz 2:1 z Genoą), ale zaliczyła trzy remisy (3:3 z Lazio, 0:0 z Bologną oraz 2:2 z Pisą).

Juventus – Torino, historia

Rywalizacja między Juventusem a Torino, znana jako Derby della Mole, to jedno z najstarszych i najbardziej emocjonujących derbów we Włoszech. Jej początki sięgają początku XX wieku, kiedy to Torino powstało z inicjatywy byłych działaczy Juve, co od razu nadało pojedynkom wyjątkowy charakter. Przez lata Stara Dama dominowała w statystykach, choć mecze derbowe zawsze niosą ze sobą dodatkowy ładunek emocji i prestiżu. W poprzednim sezonie jesienią Juventus wygrał 2:0, ale w rewanżu Torino zdołało wywalczyć remis 1:1

Juventus – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.50.

Juventus – Torino, kto wygra?

Spotkanie Juventus – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevesports.pl.

