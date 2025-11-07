Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Juventus – Torino, typy bukmacherskie
W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 11. kolejki Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością podejmie Torino. Derby stolicy Piemontu od zawsze wzbudzają wiele emocji na trybunach i boisko. Tym razem nie powinno być inaczej. Zdecydowanym faworytem są podopieczni Luciano Spallettiego. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Granaty. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że w sobotnim spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Juventus – Torino, ostatnie wyniki
Juventus nie imponuje formą. Stara Dama w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyła jeden remis (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów), a także poniosła dwie porażki (0:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i 0:1 z Lazio).
Torino natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Granata również sięgnęła po dwa zwycięstwa (1:0 z Napoli oraz 2:1 z Genoą), ale zaliczyła trzy remisy (3:3 z Lazio, 0:0 z Bologną oraz 2:2 z Pisą).
Juventus – Torino, historia
Rywalizacja między Juventusem a Torino, znana jako Derby della Mole, to jedno z najstarszych i najbardziej emocjonujących derbów we Włoszech. Jej początki sięgają początku XX wieku, kiedy to Torino powstało z inicjatywy byłych działaczy Juve, co od razu nadało pojedynkom wyjątkowy charakter. Przez lata Stara Dama dominowała w statystykach, choć mecze derbowe zawsze niosą ze sobą dodatkowy ładunek emocji i prestiżu. W poprzednim sezonie jesienią Juventus wygrał 2:0, ale w rewanżu Torino zdołało wywalczyć remis 1:1
Juventus – Torino, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.52. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.50.
Juventus – Torino, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Torino
Juventus – Torino, przewidywane składy
|1Matia Perin
|11Edon Zhegrova
|17Vasilije Adzic
|20Loïs Openda
|21Fabio Miretti
|22Weston McKennie
|24Daniele Rugani
|25João Mário
|30Jonathan David
|40Jonas Rouhi
|42Simone Scaglia
|44Pedro Felipe
|5Adam Masina
|6Emirhan İlkhan
|8Ivan Ilić
|14Faustino Anjorin
|20Valentino Lazaro
|21Ali Dembele
|26Cyril Ngonge
|31Lapo Siviero
|34Cristiano Biraghi
|61Adrien Tameze
|66Gvidas Gineitis
|71Mihai Popa
|91Duvan Zapata
|92Alieu Njie
Juventus – Torino, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevesports.pl.
