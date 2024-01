Juventus – Frosinone: typy, kursy, zapowiedź (11.01.2024)

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu po golu

Juventus FC Frosinone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 stycznia 2024 22:07 .

Juventus – Frosinone, typy bukmacherskie

Gospodarze są w zdecydowanie wyższej formie i wszystkie argumenty są po ich stronie. Trzeba jednak docenić to, co Frosinone uczyniło w poprzedniej rundzie. Gości stać na pewno na to, by zdobyć w Turynie choć jednego gola. Czy to wystarczy do tego, by nawiązać walkę o awans? Trudno powiedzieć. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Superbet 2.05 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Juventus – Frosinone, ostatnie wyniki

Juventus przystąpi do tego meczu po serii naprawdę udanych występów. Turyńczycy wygrali cztery ostatnie spotkania i są wiceliderami tabeli Serie A, ze stratą dwóch punktów do prowadzącego Interu. Stara Dama zaimponowała zwłaszcza w poprzedniej rundzie Pucharu Włoch, gdzie uporała się z Salerintaną wygrywając 6:1.

Frosinone to obecnie 15. drużyna tabeli Serie A. Podopieczni Eusebio Di Francesco są bez formy i przegrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Warto jednak docenić to, czego Frosinone dokonało w poprzedniej rundzie Pucharu Włoch. Drużyna ta wyrzuciła za burtę Napoli, ogrywając wyżej notowanego rywala 4:0. Co prawda ekipa mistrza kraju nie zagrała w najmocniejszym składzie, a na boisku brakowało choćby Piotra Zielińskiego, ale w niczym nie umniejszało to sukcesu gości.

Juventus – Frosinone, historia

Drużyny te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Do pierwszej potyczki doszło w grudniu na boisku Frosinone. Stara Dama zwyciężyła tam 2:1. Autorem decydującej bramki był Dusan Vlahović. Juventus wygrał poza tym pięć z sześciu ostatnich konfrontacji tych ekip.

Juventus – Frosinone, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem czwartkowego meczu w Pucharze Włoch jest Juventus. Kurs na gospodarzy waha się w granicach 1.35-1.40. Znacznie więcej można by zarobić w przypadku niespodziewanego awansu gości (8.50). Przy okazji tego spotkania warto również odebrać pakiet powitalny w Superbet. Otrzymasz go podając podczas rejestracji kod promocyjny do Superbet GOAL.

Juventus – Frosinone, typ kibiców

Kto wygra mecz? Juventus 0% remis po 90 minutach 0% Frosinone 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Juventus

remis po 90 minutach

Frosinone

Juventus – Frosinone, przewidywane składy

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Caviglia, McKennie, Weah; Yildiz, Vlahović

Frosinone: Turati, Lusuardi, Okoli, Monterisi; Gelli, Harroui, Barrenechea, Lirola; Reinier, Cheddira, Soule

Juventus – Frosinone, transmisja meczu

Mecz Juventus – Frosinone odbędzie się w czwartek 11 stycznia o 21:00. Transmisja na żywo na antenie Polsatu Sport Extra.

Superbet z kodem GOAL to freebety i ekstra bonus! Atrakcyjne promocje z kodem GOAL! Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.