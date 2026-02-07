Juventus FC – SS Lazio: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

Juventus – Lazio, typy bukmacherskie
Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się hitowym starciem. A w nim Juventus FC zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Gospodarze będą liczyć na wsparcie własnych kibiców i kolejne zwycięstwo, które pozwoli im utrzymać się w ligowej czołówce. Z kolei rzymianie przyjadą do stolicy Piemontu z ambicją sprawienia niespodzianki i zdobycia punktów na trudnym terenie. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Juventus – Lazio, ostatnie wyniki
Juventus imponuje formą, choć przydarzyła im się ostatnio bolesna wpadka (0:3 z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch). We wcześniejszych czterech spotkaniach Stara Dama jednak odniosła trzy zwycięstwa (2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, 3:0 z Napoli i 4:1 z Parmą), a także zanotowali jeden remis (0:0 z Monaco w Lidze Mistrzów).
Lazio natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Maurizio Sarriego sięgnęli po dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona i 3:2 z Genoą), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Fiorentiną oraz 0:0 z Lecce), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Como).
Juventus – Lazio, historia
Rywalizacja Juventusu z Lazio od lat stanowi jeden z ciekawszych pojedynków w Serie A, często rozgrywany w kontekście walki o mistrzostwo lub miejsca w europejskich pucharach. W historii bezpośrednich spotkań częściej górą bywali Bianconeri, którzy przez dekady należeli do ligowej czołówki. Lazio jednak wielokrotnie potrafiło sprawić turyńczykom problemy, szczególnie w meczach pucharowych i kluczowych momentach sezonu. Do dziś starcia tych zespołów kojarzą się z dużą intensywnością, taktycznymi pojedynkami i wieloma pamiętnymi momentami w historii włoskiego futbolu.
Juventus – Lazio, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 7.10.
Juventus – Lazio, kto wygra?
Juventus – Lazio, przewidywane składy
Juventus – Lazio, transmisja meczu
Spotkanie Juventus – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
