Juventus FC – SS Lazio: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2026)

Juventus FC - SS Lazio: typy i kursy na mecz 24. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (8 lutego) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Juventus – Lazio, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się hitowym starciem. A w nim Juventus FC zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Gospodarze będą liczyć na wsparcie własnych kibiców i kolejne zwycięstwo, które pozwoli im utrzymać się w ligowej czołówce. Z kolei rzymianie przyjadą do stolicy Piemontu z ambicją sprawienia niespodzianki i zdobycia punktów na trudnym terenie. Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w tym starciu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.40 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Juventus – Lazio, ostatnie wyniki

Juventus imponuje formą, choć przydarzyła im się ostatnio bolesna wpadka (0:3 z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch). We wcześniejszych czterech spotkaniach Stara Dama jednak odniosła trzy zwycięstwa (2:0 z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów, 3:0 z Napoli i 4:1 z Parmą), a także zanotowali jeden remis (0:0 z Monaco w Lidze Mistrzów).

Lazio natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Maurizio Sarriego sięgnęli po dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona i 3:2 z Genoą), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Fiorentiną oraz 0:0 z Lecce), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Como).

Juventus – Lazio, historia

Rywalizacja Juventusu z Lazio od lat stanowi jeden z ciekawszych pojedynków w Serie A, często rozgrywany w kontekście walki o mistrzostwo lub miejsca w europejskich pucharach. W historii bezpośrednich spotkań częściej górą bywali Bianconeri, którzy przez dekady należeli do ligowej czołówki. Lazio jednak wielokrotnie potrafiło sprawić turyńczykom problemy, szczególnie w meczach pucharowych i kluczowych momentach sezonu. Do dziś starcia tych zespołów kojarzą się z dużą intensywnością, taktycznymi pojedynkami i wieloma pamiętnymi momentami w historii włoskiego futbolu.

Juventus – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC Lazio Rzym 1.47 4.00 7.10 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 18:50

Juventus – Lazio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Lazio wygraną Juventusu

remisem

wygraną Lazio 0 Votes

Juventus – Lazio, przewidywane składy

Juventus – Lazio, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.