IMAGO / Marcin Szymczyk / FotoPyk / Newspix.pl Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Cracovia 2.42 3.60 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 10:52 .

Jagiellonia Białystok – Cracovia, typy i przewidywania

W najbliższą sobotę (20 maja) o godzinie 15:00 Jagiellonia Białystok na własnym stadionie podejmie Cracovię w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeżeli Jaga nie przegra w tym spotkaniu, to w stu procentach zapewni sobie utrzymanie. Pasy znajdują się w środku tabeli i nie mają takich problemów. Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu znamy już dwóch spadkowiczów – z elitą pożegnają się Miedź Legnica oraz Lechia Gdańsk.

Żółto-Czerwoni w sobotę będą mieli większą motywację aniżeli Pasy, które przegrały dwa ostatnie mecze. Nasz typ: Jagiellonia Białystok wygra lub zremisuje (1X).

Nasz typ: Jagiellonia Białystok wygra lub zremisuje (1X).

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym spotkaniu obie drużyny strzelą gola. Typ Kuby: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Typ Kuby: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, sytuacja kadrowa

W drużynie prowadzonej przez Adriana Siemieńca zabraknie kontuzjowanego Wojciecha Łaskiego, a także Nene, który znowu będzie pauzował z powodu uzbierania aż dwunastu żółtych kartek. Pod znakiem zapytania natomiast stoi występ Kacpra Tabisia. Jeśli chodzi o zespół trenowany przez Jacka Zielińskiego, to na boisku nie należy się spodziewać zmagających się z urazami Kamila Pestki oraz Mathiasa Hebo Rasmussena.

Jagiellonia – absencje:

Cracovia – absencje:

Jagiellonia Białystok – Cracovia, ostatnie wyniki

Żółto-Czerwoni w ostatniej kolejce otrzymali lekcję futbolu – przegrali 1:5 z Legią Warszawa – a wcześniej zremisowali 1:1 ze Śląskiem Wrocław. Pasy w tym samym czasie poniosły dwie porażki – 0:1 z Zagłębiem Lubin oraz 0:3 z Lechem Poznań.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu klubów lepiej wygląda Cracovia. Pasy mogą pochwalić się trzema zwycięstwami w pięciu poprzednich spotkaniach przeciwko Jagiellonii Białystok. Duma Podlasia odniosła jedno zwycięstwo i raz nastąpił podział punktów.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz na Stadionie Miejskim w Białymstoku nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 2.40, a typ na zwycięstwo gości to około 2.85. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Jagiellonii 100% remisem 0% zwycięstwem Cracovii 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Jagiellonii

remisem

zwycięstwem Cracovii

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Białymstoku w najbliższą sobotę, 20 maja o godzinie 15:00.

