Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2023)

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin, typy na mecz 12. kolejki Ekstraklasy. Obie ekipy od początku sezonu zajmują wysokie lokaty i mogą śmiało bić się o miejsce, które zagwarantuje udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Początek piątkowego starcia na Podlasiu o godzinie 20:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2023 09:16 .

Jagiellonia – Zagłębie, typy i przewidywania

Jagiellonia jest obok Śląska Wrocław największą pozytywną niespodzianką tego sezonu Ekstraklasy. Ekipa z Białegostoku punktuje na bardzo dobrym poziomie, a ponadto gra niezwykle widowiskowo. Na ten moment jej ofensywa jest najskuteczniejsza w całej lidze, trafiając do siatki częściej niż między innymi piłkarze Legii, Lecha, Rakowa czy Pogoni.

Z początku rozgrywek zadowolone może być również Zagłębie, które latem dokonało ciekawych ruchów na rynku i rozbudziło apetyty kibiców. W Białymstoku zapowiada się więc bardzo ciekawe spotkanie, w którym trudno wskazać konkretnego faworyta. Obie drużyny mają po swojej stronie argumenty, które mogą świadczyć na ich korzyść. W piątek nie powinno zabraknąć bramek. Choć Miedziowi są w swoich poczynaniach dość ostrożni, Jagiellonia na pewno narzuci wysokie tempo. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

STS 1.81 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

Jagiellonia – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonia do piątkowego meczu przystąpi osłabiona brakiem największej gwiazdy, czyli Jesusa Imaza. Na konferencji prasowej Adrian Siemieniec zdradził, że są niewielkie szanse, aby Hiszpan był w stanie pojawić się na boisku. Zabraknie na nim również kontuzjowanego Miłosza Matysika, a po stronie Zagłębia Lubin nie zobaczymy Dawida Kurminowskiego.

Jagiellonia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok cieszy się serią pięciu kolejnych meczów bez porażki. Przed przerwą reprezentacyjną ograła na wyjeździe Cracovię 4-2, a wcześniej pokonała również Legię Warszawa (2-0) i Śląsk Wrocław w Pucharze Polski (2-0). W tabeli Ekstraklasy podopieczni Adriana Siemieńca zajmują niespodziewanie wysokie, trzecie miejsce.

Zagłębie Lubin również notuje niezłą serię, która pozwoliła wskoczyć do górnej połowy tabeli. Miedziowi mają za sobą remis w trudnym starciu z Piastem Gliwice (1-1), a także zwycięstwa przeciwko Górnikowi Zabrze (2-0) i Warcie Poznań (1-0).

Jagiellonia – Zagłębie, historia

W minionym sezonie bezpośrednia rywalizacja tych drużyn nie przyniosła zwycięzcy. Spotkanie w Białymstoku zakończyło się remisem 2-2, zaś w Lubinie remisem 1-1. Po raz ostatni Zagłębie ograło Jagiellonię w delegacji w 2020 roku. Padł wówczas wynik 1-0 dla gości.

Jagiellonia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kursy na zwycięstwo Jagiellonii Białystok wahają się między 2.60 a 2.70. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Lubin wahania są jeszcze większe. Bukmacher Fortuna oferuje kurs na trzy punkty dla gości w wysokości aż 2.71. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia – Zagłębie, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović, Sacek, Skrzypczak, Dieguez, Wdowik, Romanczuk, Nene, Marczuk, Hansen, Naranjo, Pululu

Zagłębie: Dioudis, Kłudka, Kopacz, Ławniczak, Kirkeskov, Makowski, Dąbrowski, Chodyna, Buletsa, Pieńko, Munoz

Jagiellonia – Zagłębie, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Jagiellonii 57% Remis 21% Wygrana Zagłębia 21% 14 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Jagiellonii

Remis

Wygrana Zagłębia

Jagiellonia – Zagłębie, transmisja meczu

Piątkowy mecz 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Zagłębiem rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.