Grimsby Town FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2025)

Grimsby Town FC - Manchester United: typy i kursy na mecz 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (27 sierpnia) o godzinie 21:00.

Grimsby – Manchester United, typy bukmacherskie

Manchester United już w środowy wieczór będzie miał szansę sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w sezonie 2025/26. Podopieczni Rubena Amorima tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Grimsby Town w ramach 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Czerwone Diabły notują kiepskie wejście w nową kampanię, co najlepiej pokazują wyniki. Zespół jednak prezentuje się dość dobrze. A ich największą bolączką jest liczba strzelonych goli. Teraz będą mieli okazję poprawić sobie humory.

Ja ostatecznie uważam, że przynajmniej jeden golkiper zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Grimsby – Manchester United, ostatnie wyniki

Grimsby Town już na dobre rozpoczęło sezon 2025/26. Podopieczni Davida Artella w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:1 ze Shrewsbury w Pucharze Ligi Angielskiej, 2:1 z Newport oraz 1:0 z Walsall), a także zanotowali dwa remisy (3:3 z Harrogate i 1:1 z Accrington).

Manchester United natomiast dopiero rozpoczyna nową kampanię. Dotychczas podopieczni Rubena Amorima rozegrali dwa spotkania i nie udało im się sięgnąć po zwycięstwo. Zaliczyli remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli porażkę (0:1 z Arsenalem).

Grimsby – Manchester United, historia

Co ciekawe, środowe spotkanie będzie pierwszym w historii oficjalnym meczem tych drużyn. Dotychczas zespoły nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.

Grimsby – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Czerwonych Diabłów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.14. W przypadku zwycięstwa Grimsby Town sięga nawet 18.0.

Grimsby Manchester United 18.0 8.50 1.14

Grimsby – Manchester United, kto awansuje?

Grimsby – Manchester United, przewidywane składy

Grimsby Town: Pym – Rodgers, Warren, McJannett, Staunton – McEachran – Amaluzor, Turi, Khouri, Burns – Kabia

Manchester United: Bayindir – Yoro, Maguire, Shaw – Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu – Mbeumo, Cunha – Sesko

Grimsby – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie Grimsby Town – Manchester United nie będzie do obejrzenia w polskiej telewizji. Spotkanie również nie będzie transmitowane drogą online.

