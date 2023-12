IMAGO/Grzegorz WAJDA Na zdjęciu: Dariusz Banasik

GKS Tychy – Polonia Warszawa

GKS Tychy – Polonia Warszawa, typy i przewidywania

Różnica w kursach bukmacherów jest zauważalna. Za poważnego faworyta uchodzi GKS, który przynajmniej teoretycznie powinien poradzić sobie z będącą w dolnej połowie tabeli Polonią. Tyszanie wygrali dwa z czterech ostatnich domowych meczów. Tymczasem warszawianie są najlepiej punktującym zespołem Fortuna 1. Liga w delegacjach. Stąd spodziewam się niespodzianki w postaci wygranej gości. Mój typ: wygrana Polonii.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Piłkarze z Tychów ostatnimi czasy odnoszą zwycięstwa na koniec miesiąca. W ostatnim październikowym meczu GKS rozprawił się z Zagłębiem Sosnowiec. W potyczce kończącej listopad drużyna Dariusza Banasika ograła Termalikę. Tymczasem Polonia na ligowy triumf czeka od 27 października i wygranej z GKS-em Katowice. Od tego momentu stołeczny zespół zdobył tylko oczka, które były efektem remisów.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą w lipcu tego roku na obiekcie w Warszawie. Polonia zawiodła kibiców gospodarzy, ponieważ z trzema punktami do Tychów wrócił GKS, który wygrał 3:2.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu w oczach ekspertów jest GKS, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,78. Dla porównania typy na wygraną Polonii wynoszą około 4.40. Przy tej okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana GKS=u Tychy 100% Remis 0% Wygrana Polonii 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana GKS=u Tychy

Remis

Wygrana Polonii

GKS Tychy – Polonia Warszawa, przewidywane składy

GKS Tychy: Kikolski, Nedic, Tecław, Budnicki, Błachewicz, Żytek, Wojtuszek, Machowski, Niewiarowski, Rumin, Śpiączka

Polonia Warszawa: Kuchta, Grudniewski, Kowalski-Haberek, Majsterek, Zawistowski, Koton, Marciniec, Biedrzycki, Bajdur, Michalski, Kobusinski.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Piątkowy pojedynek GKS-u Tychy z Polonią Warszawa nie będzie transmitowany w TV. Mecz będzie dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego. Początek spotkania 8 grudnia o 18:00.

