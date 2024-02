GKS Katowice – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2024)

GKS Katowice na zakończenie 20. kolejki Fortuna 1. Ligi podejmie na własnym stadionie Motor Lublin. Goście przyjeżdżają na Górny Śląsk z zamiarem zdobycia kompletu punktów, aby utrzymać kontakt z czołówką w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Czy ekipa z Katowic pokrzyżuje plany podopiecznym Goncalo Feio? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

GKS Katowice – Motor Lublin: typy bukmacherskie

GKS Katowice po pierwszej części sezonu zajmuje 11. miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi z dorobkiem 24 punktów. GieKSa podczas zimowego okna transferowego nie dokonała większych zmian w składzie. Drużynę wzmocnił jedynie środkowy obrońca z Estonii – Marten Kuusk. Z kolei z zespołem pożegnali się Rafał Figiel i Dawid Brzozowski. Rundę jesienną w pierwszej lidze kończyli meczem z Chrobrym Głogów, w których odnieśli zwycięstwo 4-1 na własnym stadionie.

Motor Lublin wzmocnił kadrę przed startem drugiej rundy. W walce o awans do Ekstraklasy mają pomóc nazwiska z doświadczeniem na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Do Lublina trafili m.in. Samuel Mraz, Kamil Kruk czy Paweł Stolarski. Nową twarzą jest również Mbaye Ndiaye. Portugalski szkoleniowiec Goncalo Feio zapewnia, że jego zespół jest gotowy do wznowienia ligi i zapowiada, że Motor będzie jeszcze lepszy niż w pierwszej części sezonu.

Według bukmacherów lekkim faworytem meczu GKS Katowice – Motor Lublin będzie ekipa gospodarzy. Kursy na zwycięstwo są mimo wszystko bardzo do siebie zbliżone, ale z pewnością wynika to z faktu pewnej niewiadomej, jaką jest pierwszy mecz po długiej przerwie. Moim zdaniem bezpieczną opcją będzie zakład, że Motor Lublin wygra lub zremisuje to spotkanie. Goście mają więcej jakości w swoich szeregach, dzięki czemu nie powinni mieć problemów z wywiezieniem punktów ze stadionu przy ulicy Bukowej.

GKS Katowice – Motor Lublin: ostatnie wyniki

Podopieczni Rafała Góraka w czasie przygotowań do wznowienia ligi zagrali aż 7 meczów kontrolnych. GieKSa odnotowała w nich bilans 3 zwycięstw, 3 remisy oraz 2 porażki. Ich ostatnie kilka występów kończyło się wynikami 1:2 z Odrą Opole, 2:1 z Hutnikiem Kraków oraz 1:1 z Lechem II Poznań.

Z kolei lublinianie rozegrali 8 sparingów, gdzie przegrali zaledwie jeden raz. W tym czasie odnieśli również 5 zwycięstw i zaliczyli 2 remisy. Ostatnie trzy mecze zakończyły się wynikami 3:2 z Polonią Warszawa, 2:0 ze Stal Stalowa Wola oraz 1:2 z Radomiakiem Radom.

GKS Katowice – Motor Lublin: historia

W tym sezonie obie drużyny spotkały się naprzeciwko siebie w meczu 3. kolejki Fortuna 1. Ligi. Na Arena Lublin zespoły podzieliły się punktami w spotkaniu zakończonym remisem 1:1.

GKS Katowice – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu będzie GKS Katowice. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.60, zaś na triumf gości oscyluje w granicach 3.00. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera STS, to przy rejestracji nasz kod do STS umożliwi Ci odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

GKS Katowice – Motor Lublin: transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Motor Lublin rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 18:00. Za transmisję tego meczu odpowiada Polsat Sport Premium 1.

