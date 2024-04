GKS Katowice – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2024)

GKS Katowice - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Na stadionie przy ulicy Bukowej zmierzą się druga z trzecią drużyną w tabeli. Zarówno GKS, jak i Lechia są niepokonani w ostatnich tygodniach Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

GKS Katowice – Lechia: typy bukmacherskie

Obie drużyny nie tylko imponują formą, ale również skutecznością w polu karnym rywali. GKS Katowice w ostatnich pięciu meczach strzelił aż 15 goli. W dodatku 3 z 5 ostatnich pojedynków kończyły się liczbą powyżej 2.5 goli. Lechia Gdańsk również ma się czym pochwalić w ataku. Podopieczni Szymona Grabowskiego w ostatnim czasie strzelili aż 17 goli, a na dodatek w każdym ostatnim starciu padły minimum 3 gole. Mój typ: Powyżej 2.5 goli.

GKS Katowice – Lechia: ostatnie wyniki

GKS Katowice ku zaskoczeniu włączył się na poważnie do walki o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Rafała Góraka imponują formą w ostatnich tygodniach, czego dowodem jest seria zwycięstw w lidze. GieKSa wygrała wszystkie ostatnie pięć meczów, a do tego odniosła dwa bardzo wysokie zwycięstwa. Katowiczanie nie dali szans Podbeskidziu (5:0) oraz Zagłębiu Sosnowiec (4:0). Ponadto wygrali również z takimi zespołami jak Resovia Rzeszów (2:0), Znicz Pruszków (3:1) oraz Miedź Legnica (2:0).

Lechia również może pochwalić się passą zwycięstw. Gdańszczanie w rundzie wiosennej wygrali wszystkie dotychczasowe mecze. W starciu z biało-zielonymi rady nie dały sobie m.in. Odra Opole (2:1), Zagłębie Sosnowiec (4:0), Podbeskidzie (2:1) czy Resovia (4:0). Bilans bramkowy Lechii w zwycięskich starciach wynosi 17:3.

GKS Katowice – Lechia: historia

W tym sezonie w pierwszej rundzie Fortuna 1. Ligi oba zespoły spotkały się po raz pierwszy od 15 lat. Mecz w Gdańsku zakończył się wysokim zwycięstwem 5:1 gospodarzy. Goście co ciekawe otrzymali w tym starciu aż dwie czerwone kartki.

GKS Katowice – Lechia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem meczu GKS Katowice – Lechia Gdańsk jest drużyna gospodarzy. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.33. Natomiast na triumf gości współczynnik oscyluje w granicach 3.00.

GKS Katowice – Lechia: przewidywane składy

GKS: Kudła – Komor, Kuusk, Jędrych – Wasielewski, Kozubal, Repka, Rogala – Marzec, Błąd – Bergier

Lechia: Sarnavskyi – Pila, Olsson, Chindris, Kalahur – Neugebauer, Zhelizko – Khlan, Kapic, Mena – Zjawiński

GKS Katowice – Lechia: transmisja meczu

Spotkanie GKS Katowice – Lechia Gdańsk odbędzie się 7 kwietnia 2024 roku na stadionie przy ulicy Bukowej. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

