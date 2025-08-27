Genk – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Lech Poznań przegrał pierwszy mecz z Genk wysoko, więc ewentualny awans Kolejorza byłby traktowany jak sensacja. Lech liczy jednak na udany występ. Sprawdź typy na spotkanie.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Genk – Lech Poznań: typy bukmacherskie

Genk i Lech Poznań znajdują się w zupełnie innym położeniu. Belgowie odnieśli ostatnio dwa zwycięstwa z rzędu i są w wysokiej formie. Mistrzowie Polski natomiast nie wygrali od czterech spotkań, co negatywnie wpływa na atmosferę w drużynie.

Tydzień temu ekipa Nielsa Frederiksena otrzymała lekcję piłki nożnej od graczy Genk. Trudno więc spodziewać się, że polska drużyna odrobi czterobramkową stratę. Kolejorz udał się do Belgii przede wszystkim, by godnie pożegnać się z fazą play-off Ligi Europy, mając jednocześnie już zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Ekipa z Belgi nie zachowała czystego konta w żadnym z czterech ostatnich występu. Jednocześnie w ostatnich pięciu z sześciu spotkań padała w starciach z udziałem Genk powyżej 2,5 bramki. Można zatem rozważyć taki scenariusz na czwartkową potyczkę. Mój typ: Powyżej 2,5 bramki – TAK.

Genk – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Genk przystąpi do najbliższego spotkania po przerwie w miniony weekend. Belgowie mają na koncie dwa zwycięstwa z rzędu – 5:0 z Lechem oraz 2:1 z Leuven. W roli gospodarza ostatni raz przegrali w maju z Club Brugge (0:2).

Lech Poznań również nie grał w miniony weekend. Drużyna legitymuje się bilansem czterech meczów bez zwycięstwa – dwie porażki i dwa remisy. Ostatni raz Kolejorz wygrał 2 sierpnia, pokonując Górnika (2:1). Wyjazdy wychodzą Lechowi dobrze – w roli gościa pozostaje niepokonany od siedmiu spotkań.

Genk – Lech Poznań: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w czwartkowy wieczór pod raz czwarty w historii. Jak na razie za każdym razem górą był Genk. W ostatnim meczu między zespołami w Belgii gospodarze wygrali różnicą dwóch trafień (2:0).

Genk – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich są gospodarze. Typ na zwycięstwa Genk został oszacowany na 1.35. Remis wyceniono na 5.30. Z kolei rozwiązanie na ewentualną wygraną Lecha. Ostatnia z opcji jest jednocześnie najmniej prawdopodobna według bukmacherów, co nie można dziwić, mając w pamięci jak wyglądało spotkanie sprzed tygodnia między drużynami.

Genk Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2025 23:38 .

Genk – Lech Poznań: przewidywane składy

Poznański zespół przystąpi do potyczki poważnie osłabiony. W gonie nieobecnych są między innymi: Robert Gumny, Radosław Murawski, Ali Gholizadeh czy Patrik Wallemarki Mikael Ishak. Gospodarze nie mogą z kolei liczyć na Daana Heymansa.

Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe, Bangoura, Heynen, Steuckers, Hrosovsky, Sor, Oh

Lech: Mrozek – Moutinho, Skrzypczak, Milić, Douglas, Thordarson, Kozubal, Palma, Jagiełło, Bengtson, Szymczak.

Genk – Lech Poznań: transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Genk – Lech Poznań będzie dostępna na antenie TVP 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:00 i skomentują ją Hubert Bugaj i Michał Zachodny. Ponadto potyczkę będzie można zobaczyć także w internecie. Taką możliwość zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

