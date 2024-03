Fulham – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2024)

Choć część 29. kolejki Premier League została przełożona przez spotkania pucharowe, to kibice na wyspach będą mogli zobaczyć rywalizację Fulham - Tottenham. Obie drużyny są w dobrej formie, a więc zapowiada się interesujące starcie. Czy Wieśniacy stawią czoła Kogutom na stadionie Craven Cottage? Poznajcie nasze typy na mecz Fulham - Tottenham.

Fulham – Tottenham: typy bukmacherskie

Mecz Fulham z Tottenhamem może zapewnić kibicom zebranym na stadionie dużo wrażeń. Obie drużyny są w dobrej dyspozycji, a dla gości najbliższe spotkanie ma podwójną wartość. W przypadku zwycięstwa wskoczą do najlepszej czwórki Premier League. Na ten moment zajmują 5. miejsce i mają tylko punkt straty do wyprzedzającej ich Aston Villi. Z kolei Fulham gra po prostu o jak najlepsze miejsce w stawce. Wieśniacy zajmują 12. pozycję i nie zapowiada się, aby groziła im walka o utrzymanie, czy awans do europejskich pucharów.

W tym meczu faworytem moim zdaniem będzie Tottenham. Spurs mają odpowiednią formę oraz jakość piłkarską, aby stawić czoła rywalom. Co więcej, uważam, że taki jak w kilku poprzednich meczach zobaczymy minimum dwie bramki. Mój typ: Zwycięstwo Tottenhamu i strzeli powyżej 1.5 bramki.

Fulham – Tottenham: ostatnie wyniki

Gospodarze w ostatnich pięciu meczach odnieśli trzy zwycięstwa i dwie porażki. Fulham było górą w rywalizacji z Brighton 3:0, Manchesterem United 2:1 oraz Bournemouth 3:1. Natomiast bólu porażki doznali w meczach z Wolves 1:2 oraz Aston Villą 1:2.

Spurs w najbliższym meczu wyjdzie na fali dwóch ważnych zwycięstw. Podopieczni Ange Postecoglu okazali się lepsi od Aston Villi 4:0 i Crystal Palace 3:1. Wcześniej odnieśli triumf w rywalizacji z Brighton 3:1. Natomiast punkty zgubili w spotkaniach z Wolves 1:2 oraz Evertonem 2:2.

Fulham – Tottenham: historia

Bilans bezpośrednich starć wypada na korzyść Tottenhamu. Koguty wygrały 4 z 5 ostatnich spotkań. Ponadto w jednym meczu po karnych wygrał Fulham. W tym sezonie mierzyli się dwukrotnie. Najpierw Wieśniaki wyeliminowali Kogutów w pucharze ligi angielskiej, a następnie w lidze Tottenham wygrał 2:0 na własnym stadionie.

Fulham – Tottenham: sytuacja kadrowa

Fulham Zawodnik Powrót Raul Jimenez Uraz ścięgna udowego Kilka dni

Tottenham Zawodnik Powrót Hugo Lloris Uraz biodra Koniec listopada 2023 Alfie Whiteman Uraz kostki Kilka dni Manor Solomon Uraz łąkotki Nieznany Ryan Sessegnon Uraz uda Nieznany Fraser Forster Złamana noga Koniec kwietnia 2024 Richarlison Kontuzja kolana Kilka dni Micky van de Ven Kontuzja kolana Nieznany

Fulham – Tottenham: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu jest Tottenham. Odzwierciedla to różnica w kursach. Na zwycięstwo gości kurs wynosi 2.00. Natomiast triumf Fulham ma współczynnik 3.40. Remis oszacowano z kursem 4.00. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z naszego kodu bonusowego GOAL do bukmachera Superbet. Z naszym kodem możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Fulham – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Fulham – Tottenham odbędzie się 16 marca. Początek spotkania o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

