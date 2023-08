FC Kopenhaga - Raków: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski stoi przed ogromną szansą wywalczenia miejsca premiowanego grą w fazie grupowej elitarnych rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu i naszymi przewidywaniami.

FC Kopenhaga - Raków Częstochowa

FC Kopenhaga Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2023 21:08 .

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

FC Kopenhaga w starciu z Rakowem Częstochowa w powszechnej opinii jest postrzegana za faworyta do zwycięstwa. Drużyna z Danii ma zdecydowanie większe doświadczenie na europejskiej scenie. W każdym razie mistrz Polski w meczu w Sosnowcu pokazał, że może postawić się rywalowi.

Zdecydowanie dla gospodarzy brak awansu do kolejnej fazy rozgrywek będzie rozczarowujący. Jednocześnie FC Kopenhaga ma zamiar wrócić na zwycięskie tory po tym, jak uległa w trakcie minionego weekendu Silkeborgowi (1:3). Piłkarze Medalików w trakcie weekendu pauzowali, skupiając się na występie na arenie międzynarodowej.

Częstochowianie nie zremisowali w trzech z ostatnich czterech meczów w Lidze Mistrzów, więc spodziewamy się, że na Parken też jedna z ekip przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nasz typ: wygrana FC Kopenhagi lub Rakowa (12).

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Drużyna Jacoba Neestrupa przystąpi do środkowej potyczki po przegranym starciu z Silkeborgiem IF (1:3). Jednocześnie była to pierwsza porażka FC Kopenhagi od maja tego roku. Wówczas najbliższy rywal Rakowa Częstochowa uległ FC Nordsjaelland (2:3).

Zespół z Danii ogólnie w roli gospodarza w dziewięciu ostatnich meczach przegrał raz, notując też dwa remisy i sześć zwycięstw. W pokonanym polu FC Kopenhaga zostawiła między innymi: Randers BK (4:0), czy Odnese (2:1).

Piękne scenariusze z udziałem Widzewa Łódź i Legii Warszawa miały miejsce w kontekście polskiej historii w Lidze Mistrzów. Do tego grona może dołączyć też Raków Częstochowa, który ma ogromne szanse na to, aby osiągnąć spektakularny sukces, jakim byłby awans do elitarnych rozgrywek.

Na wyjazdach w tym roku w eliminacjach Ligi Mistrzów drużyna z Limanowskiego nie przegrała. Pokonała Florę Tallinn (3:0), czy Aris Limassol (1:0). Z kolei w starciu z Karabachem częstochowianie zremisowali (1:1).

Kopenhaga – ostatnie 5 meczów 26.08.2023 FC Kopenhaga – Silkeborg 1:3 (Liga duńska)

1:3 (Liga duńska) 22.08.2023 Raków – FC Kopenhaga 0:1 (eliminacje Ligi Mistrzów)

0:1 (eliminacje Ligi Mistrzów) 18.08.2023 Hvidore – FC Kopenhaga 0:2 (Liga duńska)

0:2 (Liga duńska) 15.08.2023 Sparta – FC Kopenhaga 3:3 2:4 K.

3:3 2:4 K. 11.08.2023 FC Kopenhaga – Odense 2:1 (Liga duńska) Raków – ostatnie 5 meczów 22.08.2023 Raków – FC Kopenhaga 0:1 (Eliminacje Ligi Mistrzów)

0:1 (Eliminacje Ligi Mistrzów) 19.08.2023 Raków – Stal 2:0 (PKO Ekstraklasa)

– Stal 2:0 (PKO Ekstraklasa) 15.08.2023 Aris – Raków 0:1 (Eliminacje Ligi Mistrzów)

0:1 (Eliminacje Ligi Mistrzów) 11.08.2023 Piast – Raków 2:1 (PKO Ekstraklasa)

– Raków 2:1 (PKO Ekstraklasa) 08.08.2023 Raków – Aris 2:1 (Eliminacje Ligi Mistrzów)

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą po raz pierwszy w historii na europejskiej scenie. Górą byli wówczas zawodnicy FC Kopenhagi, których szanse na zwycięstwo w środowy wieczór są szacowane na 46.2 procent. Dla porównania ewentualna wygrana Rakowa jest na poziomie 29.3 procent. Tymczasem opcja z remisem to 24.5 procenta.

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, spotkania bezpośrednie (H2H)

22.08.2023 Eliminacje Ligi Mistrzów Raków 0:1 FC Kopenhaga

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, kursy bukmacherów

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach 15-krotnego mistrza Danii nie będą mogli wystąpić: Davit Khocholava, Akinkunmi Amoo, Khouma Babacar, czy Mohamed Achouri. Z kolei w drużynie Dawida Szwargi wyłączeni z gry są: Ivi Lopez, Adrian Gryszkiewicz, Jean Carlos i Stratos Svarnas.

FC Kopenhaga: Grabara – Jelert, Vavro, Diks, Meling, Claesson, Falk Jensen, Goncalves, Bardghji, Elyounoussi, Larsson

Raków: Kovacević – Racovitan, Arsenić, Rundić, Tudor, Berggren, Papanikolau, Sorescu, Koczerchin, Cebula, Piasecki.

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, kto wygra

Jaki zespół awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów? FC Kopenhaga 9% Raków 91% 11 + Głosy Oddaj swój głos: FC Kopenhaga

Raków

FC Kopenhaga – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Konfrontacja FC Kopenhaga – Raków tradycyjnie będzie transmitowana w polskiej telewizji. Spotkanie odbędzie się w środę (30 sierpnia) o godzinie 21:00. Transmisja ze starcia będzie przeprowadzona na antenach Polsat Sport, Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport.

