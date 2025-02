DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rywalizacja w Pucharze Króla w sezonie 2024/25 wkracza w decydującą fazę. O awans do finału powalczą między innymi FC Barcelona i Atletico Madryt. Ich pierwsza z dwóch konfrontacji odbędzie się już we wtorek. W roli faworyta przystąpią do niej podopieczni Hansiego Flicka, którzy ostatnio kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, prezentując się przy tym bardzo dobrze w defensywie. Atletico stoi więc przed trudnym zadaniem, jakim będzie nie tylko znalezienie sposobu na defensywę rywali, ale również na powstrzymanie zabójczej ofensywy Barcelony. Wszystko wskazuje również, że obie drużyny zagrają w tym meczu w najsilniejszych składach.

W wyjściowym składzie Barcelony powinniśmy ujrzeć obu Polaków – Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. W dużej mierze od ich formy zależeć będzie końcowy wynik tego spotkania. Przy okazji warto zwrócić uwagę na promocję Superbet, który oferuje aż 300 zł bonusu za typ na celny strzał Lewandowskiego. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz niżej. Moim zdaniem takie zdarzenie jest bardzo prawdopodobne.

FC Barcelona – Atletico, ostatnie wyniki

FC Barcelona do wtorkowego spotkania przystąpi w bardzo dobrym dla siebie momencie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, może się pochwalić pięcioma wygranymi z rzędu. W tym czasie straciła tylko jednego gola. Pozostaje również niepokonana od 21 grudnia ubiegłego roku, kiedy w przed własną publicznością przegrała z… Atletico.

W ostatnich trzech ligowych kolejkach Duma Katalonii wygrywała kolejno z Sevillą (1:0), Rayo Vallecano (1:0) i Las Palmas (2:0). Pozwoliło to jej wrócić na fotel lidera La Liga.

Atletico w ostatnich tygodniach również regularnie punktuje, ale nie uniknęło drobnych potknięć w rozgrywkach ligowych. Takim niewątpliwie był niedawny remis 1:1 z Celtą Vigo. W ostatniej kolejce Atletico pewnie 3:0 pokonało na wyjeździe Valencię.

FC Barcelona – Atletico, historia

Wtorkowe spotkanie będzie drugim pojedynkiem obu zespołów w tym sezonie. Ligowe spotkanie na Stadonie Olimpijskim w Berlinie zakończyło się wygraną 2:1 Atletico. Teraz Barcelona z pewnością będzie chciała się zrewanżować i nawiązać do wyników z poprzednich sezonów. Duma Katalonii jeszcze niedawno notowała serię pięciu kolejnych wygranych z rywalem z Madrytu.

FC Barcelona – Atletico, kursy bukmacherskie

Za faworyta pierwszego półfinałowego meczu uznawana jest FC Barcelona, również przez bukmacherów. Rozważając typ na zwycięstwo gospodarzy można liczyć na kurs nie przekraczający 1.80. Z kolei na wygraną Atletico można postawić po kursie przekraczającym 4.00.

FC Barcelona – Atletico, przewidywane składy

W składach obu zespołów możemy spodziewać się zmian w stosunku do ligowych pojedynków w ostatni weekend. W zespole Barcelony na pewno zabraknie Marca Bernala i Marca-Andre ter Stegena. Do dyspozycji szkoleniowca powinien za to być Andreas Christensen, który z powodu urazu pauzował w ostatnich tygodniach. Mały znak zapytania widnieje z kolei przy nazwisku Lamine Yamala, który mocno ucierpiał podczas ostatniego ligowego spotkania.

W zespole Atletico pod znakiem zapytania stoi występ Koke. Do składu po ligowej pauzie za kartki może z kolei wrócić Pablo Barrios.

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, I. Martinez, Balde – De Jong, Pedri – Raphinha, Olmo, Yamal – Lewandowski

Atletico: Musso – Molina, Gimenez, Le Normand, Galan – Simeone, De Paul, Barrios, Lino – Griezmann, Alvarez

FC Barcelona – Atletico, transmisja meczu

Pierwszy półfinałowy mecz FC Barcelona – Atletico Madryt rozegrany zostanie we wtorek (25 lutego) o godzinie 21:30. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Mecz będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja online za darmo będzie dostępna na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

