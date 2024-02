Fame MMA 20: typy, kursy i karta walka | Gdzie obstawiać?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fame MMA

Fame MMA 20 odbędzie się w sobotę (10 lutego) w Tauron Arenie Kraków

Na kolejnej gali tego organizatora znów nie zabraknie głośnych nazwisk

Prezentujemy kartkę walk, kursy i przede wszystkim typy na Fame MMA 20

Fame MMA 20 gdzie obstawiać?

Galę Fame MMA 20 będzie można obstawiać tylko u bukmachera Betclic, który ma specjalną umowę z organizacją. To częsty zabieg w środowisku freak-fightów, że jeden operator gwarantuje sobie wyłączność w prezentowaniu oferty bukmacherskiej.

Głośno zapowiadana jubileuszowa gala Fame MMA 20 odbędzie się w sobotę, 10 lutego. Tym razem areną starć będzie TAURON Arena Kraków. Start gali już o godzinie 19:30. Warto dodać, że rejestrując się w Betclic z naszym kodem FAMEMAX, każdy gracz otrzyma bezpieczny zakład do 200 zł.

Promocja na Fame MMA 20 Zakład bez ryzyka do 200 zł Bukmacher Fame MMA 20

Betclic Kod promocyjny na Fame MMA 20

FAMEMAX

Fame MMA 20 – karta walk

Można się spodziewać, że na Fame MMA 20 nie zabraknie wielkich emocji. Na jubileuszową galę organizatorzy przygotowali coś wyjątkowego. Podczas wydarzenia odbędzie się turniej w formule K-1, w którym weźmie udział ośmiu zawodników. Oprócz tego w oktagonie pojawi się znany piłkarskiej społeczności Jakub Kosecki, 5-krotny reprezentant Polski.

Walka wieczoru

Finał turnieju K-1

Co-main event

[K-1, duże rękawice] Michał “Boxdel” Baron – Kasjusz “Don Kasjo” Życiński

Karta główna

[K-1, małe rękawice] Marcin “Xayoo” Majkut – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

[K-1, małe rękawice] Ferrari/Krycha – Tańcula/Wiewiór (półfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Filipek/Malczyński – Bratan/Polak – (półfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Jakub Kosecki – Łukasz “Tuszol” Tuszyński

[MMA] Norman Parke – Michał “Wampir” Pasternak

[Specjalna formuła] Natan Marcoń – Piotr Szeliga

[K-1, małe rękawice] Amadeusz “Ferrari” Roślik – Krystian “Krycha” Wilczak (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Josef “Bratan” Simao – Adrian “Polak” Polański – (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Arkadiusz Tańcula – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka – (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Filip “Filipek” Marcinek – Dawid Malczyński – (ćwierćfinał turnieju)

Karta wstępna

[K-1, małe rękawice] Marta “Murcix” Błoch – Paulina Kozłowska

[Boks, małe rękawice] Tomek Olejnik – Wiktor „Wronek” Wronka

Obstawianie Fame MMA 20 przez czytelników Goal.pl

Czy Jakub Kosecki pokona Łukasza “Tuszola” Tuszyńskiego? Tak 100% Nie 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Walka wieczoru Fame MMA 20

Turniej K-1 podczas jednego wieczoru to nowość na gali Fame MMA. Po raz pierwszy w historii federacji kibice poznają bohaterów głównej walki na kilkadziesiąt minut przed jej rozpoczęciem.

Patrząc na kursy bukmacherów, można się spodziewać, że w main evencie wystąpi ktoś z grona: Adrian Polak, Maksymilian Wiewiórka, Arkadiusz Tańcula, Amadeusz Roślik.

Fame MMA 20 – zakłady bukmacherskie

Podobnie jak podczas poprzednich gal spod szyldu Fame, walki z Fame MMA 20 obstawiać będzie można wyłącznie u bukmachera Betclic.

Żeby obstawiać Fame MMA 20, należy wcześniej posiadać założone konto w Betclic. Podczas rejestracji warto skorzystać z naszego kodu promocyjnego FAMEMAX. Zagwarantuje to dostęp do bezpiecznego zakładu do 200 zł.

Fame MMA 20 – kursy bukmacherskie

Przed obstawianiem gali Fame MMA 20 warto przyjrzeć się kursom na poszczególne walki, jak również liczbę rund, czy sposób zwycięstwa. Sprawdźmy, jak poszczególne walki widzą bukmacherzy.

Walka Fame MMA 20 Kursy w Betclic Piotr “Szeli” Szeliga – Natan “Szatan” Marcoń Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk – Marcin “Xayoo” Majkut Kasjusz “Don Kasjo” Życiński – Michał “Boxdel” Baron Michał “Wampir” Pasternak – Norman “Stormin” Parke Jakub “Kosa” Kosecki – Łukasz “Tuszol” Tuszyński Wiktor “Wronek” Wronka – Tomasz Olejnik Josef Bratan – Adrian “Polak” Polański Amadeusz “Ferrari” Roślik – Krystian “Krycha” Wilczak Arkadiusz Tańcula – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka Filip “Filipek” Marcinek – Dawid Malczyński Marta “Murcix” Bloch – Paulina Kozłowska Kursy Betclic z dnia 08.02.2024 r. | Oferta może ulec zmianie.

Fame MMA 20 – typy bukmacherskie

Czytelników Goal.pl szczególnie może zainteresować starcie Jakuba Koseckiego. Były piłkarz m.in. Legii Warszawa nie jest faworytem w walce z Łukaszem “Tuszolem” Tuszyńskim. Jednak jak sam przekonuje, liczy się dla niego tylko zwycięstwo. Walki debiutantów mają to do siebie, że często kończą się przed czasem. Dlatego ciekawą opcją wydaje się obstawienie poniżej 2,5 rund w tym pojedynku po kursie 2.20.

Sprawdźcie też FAME MMA 20: typy, kursy i zakłady bukmacherskie | 10.02.2024, które przygotowała redakcja zagranie.com.

Ciekawie zapowiada się także pojedynek skonfliktowanych Kasjusza “Don Kasjo” Życińskiego i Michała “Boxdela” Barona. W tym przypadku faworytem jest “Don Kasjo”, który niegdyś przez wiele lat trenował boks. Kurs na przedwczesne zakończenie tego pojedynku oscyluje w granicach 2.85.

Betclic Kod Fame 20 Postaw! FAMEMAX Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem FAMEMAX Idź do Betclic

Kiedy odbędzie się gala Fame MMA 20? Gala FAME MMA 20 odbędzie się 10 lutego 2024 roku w TAURON Arenie Kraków. Gdzie można obstawiać walki Fame MMA 20? Tylko na Betclic możecie obstawiać walki z Fame MMA 20. U tego bukmachera z naszym kodem promocyjnym FAMEMAX odbierzesz zakład bez ryzyka do 200 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.