Na jedną z ciekawszych walk podczas gali Fame Friday Arena 2 zapowiada się starcie niepokonanego do tej pory Josefa Bratana z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. Obaj zawodnicy mają spore doświadczenia, a prawdopodobnie jeszcze większe umiejętności. Warto zatem zastanowić się wcześniej, jaki przebieg może przybrać to starcie.

Jednym z co-main eventów podczas gali Fame Friday Arena 2 będzie walka Josefa Bratana z Maksymilianem “Wiewiórem” Wiewiórką

Obaj zawodnicy zanotowali ostatnio wygrane w dobrym stylu

Sprawdźcie naszą zapowiedź i typy na walkę Josef Bratan vs Wiewiór

Josef Bratan – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka, walka na Fame Friday Arena 2

Zarówno Josef Bratan, jak i Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka wygrali ostatnio swoje starcia i to w dobrym stylu. Starszy Bratan dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi, zwłaszcza jak na freakfighty. Pod tym względem Wiewiór zdecydowanie mu ustępuje. Dlatego też zapowiada się niezwykle ciekawa walka dwóch mocnych zawodników.

Aż 21 cm zasięgu – tyle wynosi przewaga Bratana nad Wiewiórem. W przypadku dynamicznych walk K1 może być to różnica nie do zniwelowania za sprawą innych atutów. Starcie zapowiedziane zostało jako drugi co-main event. Po nim czekają nas już tylko starcia Daniela Ostaszewskiego z Kacprem Błońskim i Michała “Boxdela” Barona z Pawłem Jóźwiakiem.

Josef Bratan – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka, kursy bukmacherskie

Biorąc pod uwagę wspomnianą już przewagę w warunkach fizycznych Josefa Bratana nie powinno nikogo dziwić, że to on jest faworytem przed walką na Fame Friday Arena. Kurs na jego zwycięstwo wynosi 1.55. Typ na triumf Wiewióra to natomiast 2.20. Przewiduje się, że starcie potrwa na pełnym dystansie czasowym. Kurs na to wynosi 1.75.

Josef Bratan – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka, typy bukmacherskie

Wiewiór odniósł ostatnio zwycięstwo nad wyjątkowo silnym Arkadiuszem Tańculą, co prawdopodobnie dodało mu nieco animuszu. Jego rywal podczas piątkowej gali nie przegrał jeszcze jednak żadnej walki, wygrywając do tej pory trzykrotnie. Josef Bratan może pochwalić się dużo lepszymi warunkami fizycznymi i zdaniem wielu również wyszkoleniem technicznym. My typujemy, że ten pojedynek zakończy się przed czasem. Kurs na to wynosi 1.95. Nie zapomnijcie, że z naszym kodem promocyjnym Betclic FAMEMAX otrzymacie dostęp do bonusu powitalnego, w tym bezpiecznego zakładu do 200 zł.

Josef Bratan – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka, transmisja

Starcie Josefa Bratana z Maksymilianem “Wiewiórem” Wiewiórką zapowiedziane jest jako co-main event gali Fame Friday Arena 2. Wydarzenie odbędzie się w piątek 29 września. Start gali przewidziany jest na godzinę 19:00. Dostęp do transmisji uzyskacie jedynie poprzez wykupienie pay per view. W przeciwnym razie nie będzie możliwości oglądania walk z gali Fame Friday Arena 2.

