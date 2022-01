Everton – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard liczy na to, że remis w meczu przeciwko Manchesterowi United natchnie jego piłkarzy do przełamania i pierwszej wygranej w 2022 roku. The Villans jadą w sobotę na Goodison Park celując w zdobycie trzech punktów. W zapowiedzi znajdziecie kursy, typy i przewidywania bukmacherów.

Everton – Aston Villa, typy i przewidywania

Kurs na gości w ofercie Superbet jest wyjątkowo kuszący. Naszym zdaniem to drużyna Stevena Gerrarda ma większe szanse na zainkasowanie trzech punktów. The Villans pokazali się z dobrej strony w meczu przeciwko Manchesterowi United. Mają poza tym większy potencjał kadrowy i nie są w rozsypce jak ich rywal – Everton.

The Toffees grali ostatnio tak słabo, że przegrywali nawet z Brighton and Howe i Norwich City. Nasz typ nie powinien być więc większym zaskoczeniem. Niespodzianką byłaby tak naprawdę wygrana gospodarzy.

Everton – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Z powodu Pucharu Narodów Aftyki poza kadrą gospodarzy jest Alexander Iwobi. Z tego samego powodu Aston Villa nie może skorzystać z Trezegueta i Bertranda Traore.

Jeśli chodzi o Everton to kontuzjowani są Allan i Tom Davies. Zagrać nie będzie mógł też Anwar El Ghazi, który trafił na Goodison Park w ramach wypożyczenia z Aston Villi.

Klub z Birmingham będzie musiał poradzić sobie natomiast bez Leona Baileya i Marvelousa Nakamby.

Everton – Aston Villa, ostatnie wyniki

Nowy rok nie zaczął się dla ekipy Stevena Gerrarda udanie. Aston Villa zanotowała w styczniu już trzy porażki i odpadła z FA Cup. Tym, co może napawać optymizmem był ostatni pojedynek na własnym boisku z Manchesterem United. Gospodarze przegrywali już 0:2, ale pokazali ducha walki i po bramkach Jacoba Ramseya i pozyskanego niedawno Phillippe Coutinho wyrównali.

Teraz The Villans wybiorą się na mecz z przeżywającym kryzys Evertonem. Działacze klubu pożegnali już menedżera Rafę Beniteza, a w sobotę zespół poprowadzi Duncan Ferguson. Everton czeka na wygraną w lidze od 6 grudnia. Ostatnio przegrywał z Norwich i Brighton and Howe Albion.

Nic dziwnego, że w oczach ekspertów to goście z Birmingham będą faworytami do zwycięstwa. Aston Villa uzbierała o cztery punkty więcej i walczy obecnie o to, by awansować do pierwszej dziesiątki tabeli. Everton z kolei zbliża się do strefy spadkowej. Dzieli go od niej pięć punktów.

Everton – Aston Villa, historia

Zespoły te spotkają się po raz drugi w tym sezonie. Mecz z września ubiegłego roku był zupełnie jednostronny. Aston Villa wygrała na własnym boisku 3:0. Co ważne The Villans okazali się być górą podczas ostatniej wizyty na Goodison Park przed rokiem. Goście wygrali wtedy 2:1. Everton czeka na pokonanie tego przeciwnika od marca 2016 roku.

Everton – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Atrakcyjny kurs na zwycięstwo gospodarzy znajdziemy w ofercie Superbet. Zakładając konto u tego bukmachera podaj kod promocyjny Superbet: GOAL, dzięki któremu odbierzesz m.in. darmowy zakład o wartości 34 zł.

Everton – Aston Villa, przewidywane składy

Everton: Pickford – Mykolenko, Keane, Mina, Godfrey – Gordon, Doucoure, Gomes, Gray – Richarlison, Calvert-Lewin

Aston Villa: Martinez – Digne, Mings, Konsa, Cash – Ramsey, Luiz, McGinn – Buendia, Ings, Watkins

Everton – Aston Villa, transmisja meczu

Mecz Everton – Aston Villa zostanie rozegrany w sobotę o 13:30. Transmisja na żywo na antenie Canal + Sport.