Crvena zvezda – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2023)

Crvena zvezda – RB Lipsk, typy i przewidywania

Piłkarze z Lipska mogą czuć się zobowiązani do sięgnięcia po pełną pulę punktów w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Ewentualna wygrana znacząco przybliży ich do awansu z grupy G. Przedstawiciel Bundesligi musi być jednak czujny, ponieważ dwie ostatnie porażki poniósł w delegacji, a wtorkowy bój odbędzie się w Serbii. Crvena postara się o sprawienie niespodzianki, o co będzie jej jednak trudno. Mój typ: wygrana Lipska.

Crvena zvezda – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Crvena rozegrała 13 meczów w lidze serbskiej. Jej dorobek to 31 oczek, co daje drugie miejsce w tabeli. Piłkarze tego klubu mają sześć oczek mniej od Partizana. Strata punktowa byłaby mniejsza, gdyby nie remis 1:1 z trzecim w ligowym zestawieniu TSC.

Lipsk nie jest w najlepszych nastrojach. Zespół ten pożegnał się z Pucharem Niemiec po porażce z Wolfsburgiem. Lepiej nie było w Bundeslidze, gdzie Lipsk doznał porażki w konfrontacji z Mainz (0:2)

Crvena zvezda – RB Lipsk, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą tylko raz – w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Lipsk podejmował u siebie Crvenę, którą bez większego problemu pokonał 3:1.

Crvena zvezda – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta uznawany jest Lipsk. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.57. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Crveny jest to nawet aż 5.45.

Crvena zvezda – RB Lipsk, przewidywane składy

Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi ▼ 1 Zoran Popovic 2 Kosta Nedeljkovic 3 Milos Degenek 5 Uros Spajic 8 Guelor Kanga Kaku 10 Aleksandar Katai 20 Kings Kangwa 22 Jovan Mijatovic 30 Osman Bukari 37 Vladimir Lucic 70 Uros Kabic 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 8 Amadou Haidara 11 Timo Werner 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Fabio Carvalho 26 Ilaix Moriba 30 Benjamin Sesko 31 Tim Kohler Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 3-5-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi ▼ 1 Zoran Popovic 2 Kosta Nedeljkovic 3 Milos Degenek 5 Uros Spajic 8 Guelor Kanga Kaku 10 Aleksandar Katai 20 Kings Kangwa 22 Jovan Mijatovic 30 Osman Bukari 37 Vladimir Lucic 70 Uros Kabic 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 8 Amadou Haidara 11 Timo Werner 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 18 Fabio Carvalho 26 Ilaix Moriba 30 Benjamin Sesko 31 Tim Kohler

Crvena zvezda – RB Lipsk, kto wygra?

Crvena zvezda – RB Lipsk, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 6. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu już w najbliższy wtorek, 7 listopada o godzinie 21:00.

