Cracovia – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2026)

Cracovia podejmie Jagiellonią Białystok w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy ul. Kałuży zaplanowano na sobotę (14 lutego) o godz. 14:45. Goście zagrają w Krakowie bez swojego lidera Jesusa Imaza.

PressFocus Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Cracovia – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Jagiellonię Białystok w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Krakowski zespół zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli i pozostaje niepokonany od pięciu spotkań. Drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera jest w dobrej formie, choć przed szkoleniowcem stoi poważne wyzwanie. Zimą z klubem pożegnał się najlepszy strzelec Filip Stojilković, który wybrał grę w Serie A.

Odejście kluczowego napastnika oznacza konieczność znalezienia nowych rozwiązań w ofensywie. Dodatkowo Pasy nie zachwycają na własnym stadionie. Ostatnie zwycięstwo przed własną publicznością odniosły 18 października w starciu z Rakowem Częstochowa. Jagiellonia przystąpi do meczu jako lider tabeli po dwóch zwycięstwach z rzędu. W czterech ostatnich wyjazdowych spotkaniach zespół Adriana Siemieńca wywalczył pięć punktów. Mimo pozycji lidera po stronie gości, atut własnego boiska może odegrać kluczową rolę. Stawiam na przełamanie Krakowian przed własną publicznością. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Krakowianie w minionej kolejce zremisowali w Gdańsku z Lechią (1:1). Spotkanie nie układało się po myśli Pasów. Czerwoną kartkę obejrzał Karol Knap i Cracovia musiała radzić sobie w osłabieniu. Mimo to zespół wykazał się charakterem i w drugiej połowie doprowadził do wyrównania. Na inaugurację rundy wiosennej drużyna z Krakowa pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (1:0) po trafieniu Pau Sansa. Wcześniej Cracovia zremisowała z Lechem Poznań (2:2) oraz Wisłą Płock (0:0), a także odniosła cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce (1:0).

Jagiellonia znakomicie rozpoczęła ten rok. Zespół Adriana Siemieńca najpierw pokonał Motor Lublin (4:1), a następnie wygrał z Widzewem Łódź (3:1). Końcówka ubiegłego roku była jednak bardziej nierówna. Białostoczanie zremisowali w Lidze Konferencji z AZ Alkmaar (0:0), podzielili się punktami z Motorem Lublin w Ekstraklasie (1:1), a także przegrali starcie z Rayo Vallecano (1:2).

Cracovia – Jagiellonia: historia

Bezpośrednie starcia Cracovii z Jagiellonią Białystok gwarantują emocje i bramki. Ostatnie mecze tych zespołów pokazują, że kibice mogą liczyć na otwartą grę i ofensywny futbol. W pięciu poprzednich pojedynkach trudno wskazać wyraźną dominację jednej ze stron, choć minimalnie lepszym bilansem może pochwalić się Duma Podlasia. W pierwszym meczu obu zespołów w tym sezonie Jagiellonia wygrała (5:2).

Cracovia – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów kursy na wygraną Cracovii oscylują w granicach 2.50-2.75. Zwycięstwo Jagiellonii Białystok zostało wycenione na poziomie około 2.80, a remis 3.40.

Cracovia Remis Jagiellonia Białystok 2.50 3.15 2.80 2.75 3.40 2.62 2.75 3.40 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 11:06

Cracovia – Jagiellonia: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Traore, Henriksson, Piła – Dominguez, Al-Ammari, Praszelik – Hasić, Minchev, Sans

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik – Pozo, Romanczuk, Mazurek, Drachal, Jóżwiak – Pululu

Cracovia – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Jagiellonia Białystok w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania zaplanowano na sobotę (14 lutego) o godzinie 14:45.

