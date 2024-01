PressFocus Na zdjęciu: Noni Madueke

Chelsea – Preston North End, typy i przewidywania

Chelsea nie ma większych szans na sukces w Premier League, dlatego może skupić się na krajowych pucharach. The Blues w 1/32 finału FA Cup na Stamford Bridge podejmą Preston North End. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino, przynajmniej na papierze, jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Czy londyńczycy ograją niżej notowany zespół z Champiosnhip i zameldują się w kolejnej rundzie Pucharu Anglii?

Christopher Nkunku wreszcie wrócił do gry po poważnej kontuzji. Sobotnie starcie to okazja dla Francuza na poprawienie dorobku strzeleckiego. Mój typ: gol Christophera Nkunku.

Chelsea – Preston North End, sytuacja kadrowa

Chelsea Zawodnik Powrót Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery Niepewny Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Reece James Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Robert Sanchez Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Marc Cucurella Uraz kostki Koniec lutego 2024 Enzo Fernández Uraz mięśnia Kilka dni Lesley Ugochukwu Uraz ścięgna udowego Nieznany Roméo Lavia Nieznany Połowa stycznia 2024 Nicolas Jackson Nie zagra Po 2 meczach Chelsea Zawodnik Powrót Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery Niepewny Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2024 Reece James Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Robert Sanchez Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Marc Cucurella Uraz kostki Koniec lutego 2024 Enzo Fernández Uraz mięśnia Kilka dni Lesley Ugochukwu Uraz ścięgna udowego Nieznany Roméo Lavia Nieznany Połowa stycznia 2024 Nicolas Jackson Nie zagra Po 2 meczach

Preston Zawodnik Powrót Robert Brady Stłuczenie Kilka dni Preston Zawodnik Powrót Robert Brady Stłuczenie Kilka dni

Chelsea – Preston North End, ostatnie wyniki

Podopieczni Mauricio Pochettino nie zachwycają, ale mogą pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu w Premier League – 3:2 z Luton Town i 2:1 z Crystal Palace. Ekipa z Championship ostatnio zawodzi na ligowym podwórku – przegrała 0:2 z Sunderlandem i uległa 0:1 Sheffield Wednesday.

Chelsea – Preston North End, historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą tylko dwa razy w całej historii. Chelsea dwukrotnie triumfowała nad Preston North End w Pucharze Anglii (3:1 w 2002 roku oraz 2:0 w 2010 roku).

Chelsea – Preston North End, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 1.20, a typ na zwycięstwo Preston North End to mniej więcej 13.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 7.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Betclic kod promocyjny: GOALPL.

Chelsea – Preston North End, przewidywane składy

Chelsea: Petrović; Gusto, Gilchrist, Silva, Colwill; Fernandez, Gallagher; Madueke, Nkunku, Sterling; Broja

Preston: Woodman; Storey, Lindsay, Hughes; Potts, Ledson, McCann, Browne, Millar; Evans, Keane

Chelsea – Preston North End, kto wygra?

Chelsea – Preston North End, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stamford Bridge już w najbliższą sobotę, 6 stycznia o godzinie 18:30.

