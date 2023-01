PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

Chelsea – Crystal Palace – ten mecz 20. kolejki Premier League będzie miał duże znaczenie dla The Blues, którzy już od trzech kolejek pozostają bez zwycięstwa. Najlepsze kursy bukmacherskie i typy na to spotkanie prezentujemy w naszej zapowiedzi.

Chelsea – Crystal Palace: typy i przewidywania

Chelsea wpadła w dołek, z którego nie może wyjść. Kandydat do walki o TOP 4 w tym sezonie zawodzi i plasuje się w połowie stawki. W ostatnich pięciu meczach Premier League poniósł trzy porażki. W czwartek The Blues nie dali radę Fulham w derbach Londynu (1:2), a fatalny debiut zaliczył Joao Felix, otrzymując czerwoną kartkę.

Crystal Palace jest tylko dwie pozycje niżej od Chelsea w ligowej tabeli, ma tylko trzy punkty mniej, ale można powiedzieć, że taki jest mniej więcej potencjał tego zespołu, który był przymierzany raczej do walki o utrzymanie, a nie o czołówkę. Orły w niedzielnym meczu nie będą faworytem, pewnie będzie im trudno nawet o zdobycie bramki.

Historia meczów bezpośrednich, o której więcej jest poniżej, jest zdecydowanie po stronie gospodarzy tego meczu. The Blues na papierze, mimo licznych kontuzji, także wyglądają lepiej. Oczywiście forma z ostatnich tygodni nie przekonuje, ale najbliższy rywal także nie ma jakiejś nadzwyczajnej passy. Spotkają się ze sobą zespoły grające nierówno, przeciętnie, raczej mało efektownie. Raczej nie spodziewamy się niespodzianki w tym meczu i nasz typ to wygrana Chelsea.

Chelsea – Crystal Palace: sytuacja kadrowa

Zdecydowanie mniej zmartwień przed spotkaniem ma Patrick Vieira. Wprawdzie ciągle kontuzjowani są Nathan Ferguson i James McArthur, ale na tym kończy się lista nieobecnych w jego zespole.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja klubu ze Stamford Bridge, w którym panuje istny szpital. Lista kontuzjowanych piłkarzy jest bardzo długa. Brakuje kilku kluczowych zawodników jak Raheem Sterling, Ben Chilwell, Wesley Fofana czy N’Golo Kante. Nie zagrają także Edouard Mendy, Christian Pulisic, a przez czerwoną kartkę Joao Felix.

Chelsea – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Chelsea po wznowieniu rozgrywek po mundialu wygrała tylko z Bournemouth, a potem nie dała rady Nottingham Forest (1:1) czy Fulham (1:2). The Blues pogubili punkty, których może im zabraknąć w walce o miejsca premiowane udziałem w europejskich pucharach.

Crystal Palace podobnie – wygrało w ostatnich trzech meczach z Bournemouth, a dostało gładko lanie od londyńskich ekip – Tottenhamu (0:4) i Fulham (0:3).

Chelsea – Crystal Palace: historia

Dziesięć ostatnich bezpośrednich meczów, a nawet 11, biorąc pod uwagę także Puchar Anglii, wygrywała Chelsea. Jeśli spojrzymy szerzej i weźmiemy pod uwagę aż 27 spotkań, The Blues triumfowali 22 razy, mieliśmy tylko jeden remis (w 1995 roku) i cztery wygrane Orłów. Biorąc pod uwagę tę statystykę, można pokusić się o zakład bez remisu, ale kurs na takie wydarzenie jest niski (poniżej 1.3), więc jak już to jako na podbicie do większej liczby zdarzeń na kuponie.

Ostatnia wygrana Crystal Palace na Stamford Bridge miała miejsce blisko sześć lat temu. Orły dokonały tej sztuki w 2017 roku. Niewiele wskazuje na to, aby czarna seria miała zostać przerwana.

Chelsea – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

W poniższej tabelce prezentujemy najlepsze kursy bukmacherskie na mecz Chelsea – Crystal Palace, przy typowaniu 1X2.

Chelsea – Crystal Palace: przewidywane składy

Chelsea: Arrizabalaga – Koulibaly, Silva, Chalobah – Hall, Kovacić, Zakaria, Azpilicueta, Mount – Havertz, Aubameyang.

Crystal Palace: Guaita – Ward, Guehi, Andersen, Clyne – Schlupp, Doucoure, Olise, Eze – Zaha, Ayew.

Chelsea – Crystal Palace: transmisja

Transmisja meczu Chelsea – Crystal Palace będzie przeprowadzona przez stacje telewizyjne, a także będzie dostępna w internecie. W Polsce spotkanie to transmitować będzie Viaplay.

