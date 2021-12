Burnley FC – Watford FC: typy, kursy, zapowiedź (15.12.2021)

Pressfocus Na zdjęciu: Ben Mee i Josh Brownhill

Burnley kontra Watford to mecz, który odbędzie się w 17. kolejce Premier League. Oba zespoły nie wygrały od dłuższego czasu, więc środowa konfrontacja może okazać się doskonałą okazją do przełamania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów.

Burnley FC – Watford FC, typy i przewidywania

Faworytem bukmacherów do sięgnięcia po pełną pulę jest Burnley. Zgadzamy się z ich kursami. Ewentualna wygrana The Clarets nie jest jednak oczywista. Niemal pewne jest zaś to, że na Turf Moor nie zobaczymy wielu goli. Siła rażenia obu zespołów pozostawia bowiem wiele do życzenia. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Burnley FC – Watford FC, sytuacja kadrowa

Sean Dyche nie będzie miał do dyspozycji minimum trzech zawodników. Problemy zdrowotne mają: Ashley Barnes, Connor Roberts oraz Dale Stephens. Dwa razy większa grupa nieobecnych jest w ekipie Claudio Ranieriego. Urazy leczą: Kwadwo Baah, Oghenekaro Etebo, Ben Foster, Adam Masina, Nicolas N’Koulou, a także Ismaila Sarr.

Burnley FC – Watford FC, ostatnie wyniki

Formę I wyniki osiągane przez Burnley w pięciu ostatnich meczach, można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. The Clarets we wspomnianym okresie nie wygrali ani razu, przez co są na pierwszym spadkowym miejscu w tabeli Premier League. Z drugiej strony Sean Dyche poprowadził swój zespół do remisów z: Chelsea, Crystal Palace, czy Newcastle. Należy uznać to za sukces.

Watford przez ostatnie dwa miesiące miał piekielnie trudny terminarz. Włodarze beniaminka stwierdzili, że drużynę przeciwko czołówce Premier League powinien prowadzić Claudio Ranieri. Włoch pomógł swoim podopiecznym pokonać Everton oraz Manchester United, ale na tym się skończyło. Jego łączny bilans podczas pracy na Vicarage Road to dwa zwycięstwa i siedem porażek. Niedawno sposób na Szerszenie znalazł Brentofrd.

Burnley FC – Watford FC, historia

Kluby te grały ze sobą 33 razy. Wyraźniej częściej, bo 16-krotnie triumfowało Burnley. Watford może pochwalić się dziewięcioma zwycięstwami. Osiem razy zdarzył się remis. Gdy po raz ostatni ekipy te rywalizowały na poziomie Premier League (sezon 2019/2020), dwukrotnie zwyciężyli The Clarets.

Burnley FC – Watford FC, kursy bukmacherów

Burnley FC – Watford FC, przewidywane składy

Burnley: Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Rodriguez, Wood

Watford: Bachmann; Femenia, Kabasele, Cathcart, Rose; Kucka, Sissoko, Louza; Hernandez, King, Dennis

Burnley FC – Watford FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 15 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 50-letni Martin Atkinson. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:30. Transmisja ‘’na żywo’’ będzie dostępna na antenach Canal+.

